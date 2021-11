Nouveau variant du Covid-19 : quels sont les pays qui ferment leurs frontières ?

La Commission européenne a proposé de suspendre les vols en provenance de la région d'Afrique australe, a annoncé ce vendredi 26 novembre sa présidente Ursula von der Leyen. Mais elle n'a toutefois pas précisé combien de pays du sud de l'Afrique étaient concernés.

La Commission européenne proposera, en étroite coordination avec les États membres, d'activer le frein d'urgence pour interrompre les voyages aériens en provenance de la région d'Afrique australe en raison du variant B.1.1.529.



Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

L'Europe se ferme à l'Afrique australe

La Grande-Bretagne a déjà interdit les vols en provenance d'Afrique du Sud et cinq pays voisins à compter de ce vendredi 26 novembre, 12h00 GMT. Sont concernés : la Namibie, le Lesotho, le Zimbabwe et le Botswana.



Les Pays-Bas a également interdit les vols de cinq pays d'Afrique australe.



En Allemagne, où la barre des 100.000 décès imputés au Covid-19 a été franchie jeudi 25 novembre, seuls les citoyens allemands seront autorisés à rentrer d'Afrique du Sud à partir de vendredi soir, et à condition de respecter une quarantaine de quatorze jours, même s'ils sont vaccinés, a annoncé le ministre sortant allemand de la Santé Jens Spahn.

L'Italie a annoncé une mesure similaire. Elle a aussi interdit ce vendredi 26 novembre son territoire à toute personne ayant séjourné en Afrique australe "au cours des quatorze derniers jours", a annoncé vendredi le ministre de la Santé Roberto Speranza, invoquant "la précaution maximale" face au nouveau variant du Covid. Les pays concernés par cette mesure sont l'Afrique du Sud, le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie et l'Eswatini.

La France suspend immédiatement les arrivées en provenance de sept pays d'Afrique australe, dont l'Afrique du Sud, en raison de "la découverte d’un nouveau variant du coronavirus particulièrement préoccupant", a annoncé Matignon à l'AFP vendredi.

Cette mesure, appliquée "pour une durée minimale de 48 heures", concerne également les voyageurs venant du Lesotho, du Botswana, du Zimbabwe, de Mozambique, de Namibie et d’Eswatini. "Les personnes ayant voyagé au cours des 14 derniers jours dans l’un de ces pays sont invitées à se signaler aux autorités et à réaliser dans les meilleurs délais un test de dépistage RT-PCR", ajoutent également les services du Premier ministre français.

Par ailleurs, le gouvernement, qui invoque le "principe de précaution maximale", "appelle les voyageurs qui avaient prévu de se rendre dans ces pays à suspendre leur voyage".



Asie : le Japon, Singapour et les Philippines durcissent leurs conditions d'entrée

Des mesures similaires aussi en Asie. Le Japon va durcir ses restrictions d'entrée pour les voyageurs en provenance de six pays d'Afrique australe dont l'Afrique du Sud, où il a d'abord été détecté, a annoncé vendredi le gouvernement nippon.

Outre l'Afrique du Sud, les personnes en provenance du Botswana, d'Eswatini, du Lesotho, de Namibie et du Zimbabwe arrivant sur le sol nippon à partir de samedi seront soumis à une quarantaine de dix jours dans un lieu choisi par le gouvernement.

Ils devront se soumettre à un test de Covid à leur arrivée au Japon, et à trois autres durant cette quarantaine, a précisé le gouvernement.



Le Japon a décidé "de prendre toutes les précautions", a déclaré vendredi le porte-parole du gouvernement Hirokazu Matsuno lors d'une conférence de presse, évoquant "des informations selon lesquelles l'efficacité des vaccins contre ce variant est incertaine".

Ce nouveau variant n'a pas encore été identifié au Japon. Nous faisons tous nos efforts pour gérer cette situation.



Hirokazu Matsuno, porte-parole du gouvernement japonais.

Singapour va refuser à partir de dimanche l'entrée aux voyageurs en provenance de sept pays d'Afrique australe, sauf à ses citoyens et résidents permanents, après l'annonce par l'Afrique du sud de la découverte d'un nouveau variant du Covid-19 aux multiples mutations.

Les non Singapouriens et les voyageurs ne disposant pas d'un permis de résidence permanent dans la cité-Etat d'Asie du Sud-Est, et qui ont voyagé récemment dans l'un de ces pays "ne seront pas admis à entrer à Singapour ou à y transiter", a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué vendredi.



Ces nouvelles restrictions s'appliqueront à partir de dimanche pour les voyageurs en provenance d'Afrique du Sud, du Botswana, d'Eswatini, du Lesotho, de Mozambique, de Namibie et du Zimbabwe, a indiqué le ministère.

Les Singapouriens et résidents permanents pourront toujours entrer dans le pays de 5,5 millions d'habitants mais devront se plier à une quarantaine stricte de dix jours.

Singapour n'a pas encore détecté de cas du nouveau variant mais les autorités souhaitent prendre "toutes les mesures nécessaires pour réduire les risques", explique le ministère.

Les Philippines ont suspendu vendredi les vols en provenance de pays où a été détecté le nouveau variant du coronavirus, identifié pour la première fois en Afrique du Sud, a déclaré le porte-parole du président Rodrigo Duterte.



"La suspension temporaire des vols internationaux en provenance d'Afrique du Sud, du Botswana et d'autres pays présentant des cas locaux ou des probabilités d'apparition du variante B.1.1.529... prend effet immédiatement", a déclaré le porte-parole Karlo Nograles dans un communiqué.



Afrique : le Maroc, le premier pays sur le continent à fermer ses portes à l'Afrique australe

Le Maroc a décidé vendredi d'interdire l'accès de son territoire aux ressortissants des pays d'Afrique australe après la détection d'un nouveau variant du Covid-19 identifié pour la première fois en Afrique du Sud et potentiellement très contagieux, selon l'agence de presse officielle MAP.



"A la suite des informations relatives à l'apparition d'un nouveau variant dangereux en Afrique du Sud, les autorités marocaines ont décidé d'interdire l'accès au territoire national des ressortissants de ce pays et des pays d'Afrique australe (Botswana, Namibie, Lesotho, Eswatini, Mozambique, Zimbabwe)", indique la MAP, citant le ministère des Affaires étrangères.



Cette mesure concerne également "les passagers en provenance ou ayant transité par ces pays", précise la même source.



A noter que le royaume chérifien avait décidé de suspendre les vols depuis et vers l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni à cause de l'évolution de la situation sanitaire dans ces trois pays. La suspension des vols avec la Russie, décidée début octobre, a été cependant levée. Les vols à destination et en provenance de la France seront suspendus à partir de dimanche 28 novembre à 23h59.