Nouvelle-Calédonie : dépouillement en cours, le "non" en tête

Dimanche 4 novembre, jour de référendum en Nouvelle-Calédonie, 174.154 électeurs ont voté par "oui" ou "non" à cette question : "Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?" La mobilisation a été forte et le "non" est pour l'instant en tête en fin de matinée.