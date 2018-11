Nouvelle-Calédonie: nouvelles réactions politiques au référendum

Voici de premières réactions politiques après la victoire du non à l'indépendance en Nouvelle-Calédonie, dimanche:

- Gérard Larcher, président du Sénat :

"Ce résultat découle en partie de la réussite de la mise en œuvre des accords de Matignon puis de Nouméa, qui ont permis une très large autonomie au territoire, un rééquilibrage entre le nord, le sud et les îles, une solidarité entre les provinces et la préservation de l’identité kanak.

Je ne peux m'empêcher en cet instant d’avoir une pensée pour ces hommes de paix que furent Jean-Marie Tjibaou, Jacques Lafleur et Michel Rocard." (communiqué)

- Olivier Dusspot, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics :

"La Nouvelle-Calédonie reste pleinement française. Dans la paix d'un processus démocratique permis par la responsabilité des acteurs locaux et le travail patient des gouvernements successifs et notamment de Michel Rocard, Lionel Jospin et Manuel Valls." (Twitter)

- Manuel Valls, ancien Premier ministre :

"Avec une participation exceptionnelle, les Calédoniens ont fait le choix clair de la France. Il appartient désormais à tous, dans le respect de chacun, de préparer l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Je suis fier d'avoir participé à la réussite de ce processus." (Twitter)

- Laurent Wauquiez, le président des Républicains :

"Nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie ont affirmé aujourd'hui avec clarté leur appartenance à la République française. (...) En ce jour si important pour le Caillou, je garde en tête ces mots du général de Gaulle adressés il y a 52 ans aux Calédoniens: + Vous avez un rôle français à jouer dans cette partie du monde. Vous êtes un morceau de la France, vous êtes la France Australe +." (communiqué)

- Christian Jacob, patron des députés LR :

"C'est beaucoup de satisfaction après notre engagement permanent, au moment où le Premier ministre avait choisi la neutralité".

"Maintenant ce qui compte c'est l'économie calédonienne, elle a besoin de stabilité et il ne faut pas la perturber avec de nouveaux référendums". (déclarations à l'AFP)

- Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national :

"Ce formidable attachement des Calédoniens à la France doit se traduire très vite par la proposition d'un nouveau texte qui ancrera définitivement la Calédonie à la France (...) Nous demandons au Président de la République, compte tenu des résultats, d'engager sans délai les démarches nécessaires auprès de l'ONU afin que la Nouvelle-Calédonie soit retirée de la liste des territoires à décoloniser". (communiqué)

- Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste :

"La gauche socialiste est fière d'avoir fortement contribué à la paix, d'avoir reconnu la dignité du peuple kanak et d’avoir engagé ce processus unique. La pleine détermination des peuples à disposer d'eux-mêmes est une valeur fondamentale pour les socialistes". (communiqué)

- Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et député de l'Essone:

"Ils ont réaffirmé leur attachement à la République et refusé le chaos qu'aurait pu provoquer cette indépendance. La France doit être fière d'avoir partout dans le Monde ces territoires ultra-marins qui constituent une véritable richesse et participent au rayonnement de notre pays sur les 5 continents." (communiqué)

- François Bayrou, président du MoDem, interrogé lors de l'émission Questions politiques sur France Inter avec le Monde:

"La réconciliation peut l'emporter. Si on regarde l'histoire des dernières décennies, alors on voit que, chaque fois l'affrontement, le conflit, la haine sont plus forts que la passion de la réconciliation. Pour une fois, la réconciliation l'emporte."

- Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI:

"L'UDI se félicite du choix largement majoritaire de nos compatriotes calédoniens de rester dans la République française". (Twitter)

- Yannick Jadot, tête de liste écologiste (EELV) pour les européennes, interrogé dans l'émission "Dimanche en politique" sur France 3 :

"Le peuple kanak a été humilié, le processus en Nouvelle-Calédonie est long et exemplaire et je tiens à saluer le travail de Michel Rocard, il faut le mener à son terme."

- Réaction du groupe La France insoumise :

"Le résultat du référendum est une profonde déception pour tous ceux qui croient à la nécessité d'une pleine souveraineté des populations de l'archipel. (...) Les parlementaires de la France insoumise adressent aux populations qui se sont exprimées un salut républicain confiant dans l'avenir de la paix et de la souveraineté populaire." (communiqué)

- Ségolène Royal, ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles, interrogée sur LCI:

"Il y avait une aspiration très forte à rester dans le modèle français, ce qui prouve que quand même le modèle français, qui est si souvent contesté, a du bon. (...) Il faut leur donner plus d'autonomie encore dans le domaine du développement économique, en particulier en laissant la Nouvelle-Calédonie - mais les revendications sont les mêmes dans les Antilles - conclure des accords commerciaux avec les pays de cette zone."

- Christian Paul, ancien secrétaire d'Etat chargé de l'Outre-mer sous le gouvernement Jospin :

"Le référendum en Nouvelle-Calédonie oblige notre République à changer son regard et inventer une nouvelle relation. (...) Ce référendum est un moment historique, ce n'est pas une fin, mais une étape. (...) Ce scrutin, qui ne doit avoir ni vainqueurs ni vaincus, marquera le point de départ d'une Calédonie post-coloniale." (communiqué)

- Eric Ciotti, député LR :

"La Nouvelle-Calédonie a fait le choix de la France. Je salue cette marque d'attachement charnel à la République qui ouvre un nouveau chapitre de 165 années d'histoire commune. Le détachement du président dans cette campagne historique restera comme une faute incompréhensible". (Twitter)