Nouvelle-Calédonie: premières réactions politiques au référendum

Voici de premières réactions politiques après la victoire du non à l'indépendance en Nouvelle-Calédonie, dimanche:

-- Laurent Wauquiez, le président des Républicains:

"Nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie ont affirmé aujourd'hui avec clarté leur appartenance à la République française. (...) En ce jour si important pour le Caillou, je garde en tête ces mots du général de Gaulle adressés il y a 52 ans aux Calédoniens: + Vous avez un rôle français à jouer dans cette partie du monde. Vous êtes un morceau de la France, vous êtes la France Australe +". (communiqué)

-- François Bayrou, président du MoDem, interrogé lors de l'émission Questions politiques sur France Inter avec le Monde

"La réconciliation peut l'emporter. Si on regarde l'histoire des dernières décennies, alors on voit que, chaque fois l'affrontement, le conflit, la haine sont plus forts que la passion de la réconciliation. Pour une fois, la réconciliation l'emporte."

-- Hervé Mariton, ancien député (LR) de la Drôme:

"Saluons la mobilisation historique en Nouvelle-Calédonie pour ce référendum, les premiers résultats semblent clairs, les Calédoniens souhaitent s'épanouir et faire rayonner la France au coeur du Pacifique." (Twitter)

-- Yannick Jadot, tête de liste écologiste (EELV) pour les européennes:

"Le peuple kanak a été humilié, le processus en Nouvelle-Calédonie est long et exemplaire et je tiens à saluer le travail de Michel Rocard, il faut le mener à son terme." (Twitter)

-- Réaction du groupe La France insoumise:

"Le résultat du référendum est une profonde déception pour tout ceux qui croient à la nécessité d'une pleine souveraineté des populations de l'archipel. (...) Les parlementaires de la France insoumise adressent aux populations qui se sont exprimées un salut républicain confiant dans l'avenir de la paix et de la souveraineté populaire." (communiqué)

-- Florian Philippot, ancien numéro deux du Front national, eurodéputé et chef des Patriotes: "Quel bonheur ce choix clair, net et précis pour la France! Vive l'outre-mer !" (Twitter)

-- Ségolène Royal, actuelle ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles, interrogée sur LCI:

"Il y avait une aspiration très forte à rester dans le modèle français, ce qui prouve que quand même le modèle français, qui est si souvent contesté, a du bon. (...) Il faut leur donner plus d'autonomie encore dans le domaine du développement économique, en particulier en laissant la Nouvelle-Calédonie --mais les revendications sont les mêmes dans les Antilles-- conclure des accords commerciaux avec les pays de cette zone."

-- Christian Paul, ancien secrétaire d'Etat chargé de l'Outre-mer sous le gouvernement Jospin:

"Le référendum en Nouvelle-Calédonie oblige notre République à changer son regard et inventer une nouvelle relation. (...) Ce référendum est un moment historique, ce n'est pas une fin, mais une étape. (...) Ce scrutin, qui ne doit avoir ni vainqueurs ni vaincus, marquera le point de départ d'une Calédonie post-coloniale." (communiqué)