Nouvelle campagne pour encourager les Français à mieux manger

Malgré leurs atouts, les féculents complets (riz, pâtes, semoule, pain complets...) et les légumes secs (lentilles, pois chiche...), riches en fibres et bons pour la santé, ne sont pas assez présents dans l'assiette des Français, souligne Santé publique France dans une nouvelle campagne.

Quelque 60% des adultes ne mangent pas de produits céréaliers complets et 85% ne satisfont pas la recommandation concernant les légumes secs, à savoir en consommer deux fois par semaine, selon l'agence sanitaire.

Diffusée pendant un mois à la télévision, sur les réseaux sociaux et sur le site mangerbouger.fr, cette campagne nationale lancée mardi encourage les Français à modifier progressivement leurs habitudes, sans renoncer au plaisir de manger, souligne SpF. Avec ce slogan: "Commencez par améliorer un plat que vous aimez déjà".

Un exemple? "Vous êtes plutôt pâtes carbonara ? Optez pour des pâtes complètes, c'est aussi rapide à faire et plus riche en fibres."

Réduire la viande, la charcuterie, l'alcool, les produits et les boissons sucrés, les produits salés, ceux avec un Nutriscore D et E (échelle de lettres et couleurs pour aider à choisir des plats industriels mieux équilibrés, ndlr).

63% des adultes de 18 à 54 ans dépassent les 150 grammes de charcuterie par semaine; 30% dépassent un verre par jour de boissons sucrées. 83% dépassent le seuil des apports en acides gras saturés recommandé (moins de 36% des apports en lipides totaux).

En France, près de la moitié des adultes sont en surpoids et 8 millions d'entre eux souffrent d'obésité, dont 500.000 sous une forme sévère, selon le ministère de la Santé.

Au-delà du focus sur les féculents et les légumes secs, les conseils généraux restent de manger plus de fruits et légumes, des repas variés, de bouger plus et de limiter le temps passé assis.