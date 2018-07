Nouvelle évasion spectaculaire du braqueur Redoine Faïd en hélicoptère

Le braqueur récidiviste Redoine Faïd, 46 ans, s'est évadé par hélicoptère avec la complicité d'un "commando armé" dimanche matin de sa prison de Seine-et-Marne, cinq ans après une première évasion spectaculaire de la prison de Lille.

L'opération, qui s'est déroulée vers 11H30, a duré "quelques minutes" et n'a fait ni blessé ni otage, a-t-on appris auprès de l'administration pénitentiaire (AP), qui a confirmé une information de France 3.

"Un commando armé s'est posé dans la cour d'honneur du centre pénitentiaire sud-francilien à Réau, alors que le détenu se trouvait au parloir", a ajouté l'AP.

De source proche du dossier, on précise que l'évasion s'est faite "avec trois complices" et que l'hélicoptère a été retrouvé à Gonesse (Val-d'Oise), à une soixantaine de km de la prison. "Un dispositif de recherche a été activé dans toute l'Ile-de-France", a-t-on ajouté.

Selon une source policière, le pilote de l'hélicoptère a été pris en otage par les complices de Redoine Faïd. En état de choc, il a été transporté à l'hôpital quand il a été récupéré à Gonesse.

L'hélicoptère serait parti de Fontenay-Trésigny (Seine-et-Marne), selon une source proche de l'enquête. Une fois l'appareil posé dans la cour d'honneur de la prison, dépourvue de filets, "deux individus armés sont descendus munis de disqueuses" et ils ont "lâché des fumigènes dans la cour", a raconté à l'AFP Martial Delabroye, secrétaire FO du centre pénitentiaire.

Les deux hommes, "habillés de noir, portant des cagoules et des brassards de police" et équipés de "fusil d'assaut de type kalachnikov, ont découpé une porte menant via un chemin de service au parloir" où Faïd se trouvait avec l'un de ses frères, a ajouté le représentant syndical.

L'hélicoptère, de type Alouette, de couleur beige, s'est posé dans une zone de bureaux et d'entrepôts à Gonesse, a constaté une journaliste de l'AFP. Il a fait l'objet d'une tentative de mise à feu qui n'aurait pas fonctionné, avec une vitre gondolée par la chaleur et un habitacle noirci.

Faïd et ses complices auraient ensuite emprunté une voiture qui "a été retrouvée incendiée sur le parking P1 du centre commercial O'Parinor", à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), "au milieu des autres voitures en stationnement", a-t-on indiqué de source policière. Dans l'après-midi, la police scientifique inspectait le véhicule, une Mégane noire, a constaté la journaliste de l'AFP.

La police judiciaire a été saisie et "tous les moyens sont mobilisés pour localiser le fugitif", a indiqué le ministère de l'Intérieur. Les unités territoriales de la police et de la gendarmerie "ont été immédiatement alertées des faits" et "des dispositifs coordonnées de contrôle et d'interception sont mis en place, qui tiennent compte de la dangerosité du fugitif et de ses possibles complices".

- Otages et explosions au plastic -

Le parquet de Paris a ouvert une enquête en flagrance des chefs d'évasion en bande organisée et d'association de malfaiteurs confiée à la DCPJ, a-t-il indiqué.

Redoine Faïd a été condamné en appel en avril à 25 ans de réclusion pour un braquage raté dans le Val-de-Marne, qui avait coûté la vie en 2010 à la policière municipale Aurélie Fouquet, mitraillée à l'issue d'une course folle sur l'autoroute.

Il a été condamné deux fois aux assises en 2017 : à 10 ans de réclusion pour son évasion de la prison de Lille-Sequedin en 2013 et à 18 ans de prison pour l'attaque d'un fourgon blindé dans le Pas-de-Calais en 2011. Il a fait appel de ces deux condamnations.

Le 13 avril 2013, il s'était évadé en moins d'une demi-heure de la prison de Lille-Sequedin, prenant quatre surveillants en otages, utilisés ensuite comme boucliers humains. Il avait fait exploser cinq portes au plastic, avant d'être récupéré en voiture par un complice. Sa cavale avait duré quelques semaines, avant qu'il soit interpellé fin mai 2013.

"C'est quelqu'un qui n'est jamais en conflit avec le personnel, mais dont il faut toujours se méfier", a indiqué à l'AFP un surveillant de prison ayant côtoyé Redoine Faïd. "Dans un coin de sa tête, il n'a jamais perdu l'idée de s'évader. Derrière ses bonnes manières - c'est quelqu'un de très poli -, il cachait toujours son jeu".

Idole des apprentis délinquants des cités HLM, surnommé "l'écrivain" par les policiers, Faïd avait écrit son autobiographie ("Braqueur, des cités au grand banditisme") en 2010 et fait la tournée des plateaux de télévision, assurant alors s'être rangé.

evs-grd-kap-cg-fmp-mdh-bur/epe/bma