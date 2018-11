Nouvelle inculpation pour Rybolovlev dans la tentaculaire affaire l'opposant à un marchand d'art

Nouvel épisode dans la tentaculaire affaire d'escroquerie présumée opposant le milliardaire russe Dmitri Rybolovlev au marchand d'art suisse Yves Bouvier: le patron de l'AS Monaco a été inculpé une deuxième fois jeudi dans une affaire connexe à ce dossier, et laissé libre sous contrôle judiciaire.

Le ou les chefs d'inculpation précis visant cette fois-ci M. Rybolovlev n'ont pas été précisés dans l'immédiat par le parquet de Monaco, ni ceux visant les trois autres inculpés: son avocate Tetiana Bersheda, et le fils et l'épouse de l'ex-garde des Sceaux de Monaco Philippe Narmino, eux aussi laissés libres sous contrôle judiciaire. Aucune restriction de sa liberté d'aller et de venir et de voyager n'a été imposée à M. Rybolovlev.

M. Rybolovlev accuse M. Bouvier de l'avoir escroqué en s'octroyant des marges exorbitantes sur les prestigieuses œuvres d'art qu'il lui procurait, ce dont se défend le marchand d'art. Mais ces nouvelles mises en examen s'inscrivent dans un autre volet de l'affaire, qui a déjà valu à M. Rybolovlev une inculpation pour complicité d'atteinte à la vie privée.

Cette affaire dans l'affaire est liée au téléphone portable de Mme Bersheda: les enquêteurs y ont découvert une série de messages semblant démontrer que M. Rybolovlev aurait profité des apparentes bonnes relations de son avocate avec les dirigeants de la police monégasque et avec Philippe Narmino, alors garde des Sceaux de la Principauté, pour piéger M. Bouvier.

A l'origine pourtant, ce téléphone devait justement servir les intérêts du milliardaire russe: c'est avec lui que Tetiana Bersheda avait enregistré à son insu Tania Rappo, une amie commune de MM. Rybolovlev et Bouvier, pour tenter de prouver les malversations présumées du marchand d'art.

- Bras de fer judiciaire -

La révélation dans la presse des échanges entre le clan Rybolovlev et les plus hautes autorités judiciaires et policières monégasques avait fait scandale dans la principauté, entraînant le départ anticipé de M. Narmino.

Une enquête avait aussi été ouverte, notamment pour trafic d'influence actif et passif, corruption active et passive, faux en écriture publique, usage de faux, violation du secret de l'enquête et blanchiment.

"L'inculpation, équivalente en droit monégasque à la mise en examen en droit français, est un statut octroyé à une personne lorsque le juge considère qu'il existe contre elle des indices suffisants. Il ne s'agit en aucun cas de charges justifiant d'un procès, et encore moins de preuves pouvant conduire à une condamnation", ont insisté mercredi dans un communiqué les avocats de M. Rybolovlev, Mes Hervé Témime et Thomas Giaccardi. Les deux contestent par ailleurs l'utilisation du téléphone dans la procédure, invoquant une atteinte au secret des correspondances de l'avocate.

Le bras de fer judiciaire entre MM. Rybolovlev et Bouvier dure depuis 2015, et des procédures impliquant les deux hommes ont été ouvertes à Monaco, Singapour (où M. Bouvier est domicilié) et la Suisse.

Abonné à la chronique judiciaire après son retentissant divorce et rescapé de onze mois de prison en Russie entre 1996 et 1997 pour une affaire de meurtre sans preuve, M. Rybolovlev a fait fortune dans la potasse au moment des privatisations de l'économie russe à la fin de l'URSS.

Il a démultiplié la procédure contre M. Bouvier. A Monaco, le marchand d'art a été inculpé pour "escroquerie" et "complicité de blanchiment" tandis que Mme Rappo est inculpée de "blanchiment" car elle touchait des commissions sur chaque tableau.

La nouvelle inculpation de M. Rybolovlev intervient alors que le club dont il est le propriétaire et le président est en plein marasme sportif: 19e de Ligue 1, l'ASM a enregistré mardi soir la plus lourde défaite de son histoire en coupe d'Europe (0-4 face au FC Bruges), et est déjà éliminée de la Ligue des Champions.