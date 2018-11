Nouvelle violente passe d'armes entre Trump et la presse

Donald Trump s'en est une nouvelle fois violemment pris à plusieurs journalistes mercredi lors d'une conférence de presse organisée au lendemain des élections de mi-mandat, concentrant ses piques sur le correspondant de CNN à la Maison Blanche.

"Ça suffit, rendez le micro", a lancé M. Trump à Jim Acosta après un long échange houleux avec le journaliste sur la question de la "caravane" de migrants d'Amérique centrale se dirigeant vers la frontière américaine.

Jim Acosta, qui avait déjà subi les foudres du milliardaire, a pourtant continué à l'interroger alors que le président s'éloignait du pupitre pour ne pas répondre.

"CNN devrait avoir honte de vous employer, vous êtes très impoli et une personne horrible", lui a-t-il lancé.

Le journaliste qui a succédé ensuite à M. Acosta au micro a pris la défense de son confrère, le saluant comme un "reporter scrupuleux".

"Je suis pas un de vos grands fans, pour être honnête" et "vous n'êtes pas le meilleur", a rétorqué M. Trump, avant de répondre à sa question.

Il a également fait taire une autre journaliste de CNN, April Ryan, qui tentait de lui poser une question sans avoir le micro.

Le président a ensuite accusé une journaliste noire d'être "raciste" après avoir été interrogé sur sa rhétorique "nationaliste" qui aurait fait le jeu des suprématistes blancs, avant de qualifier ironiquement un autre reporter de "beauté".

"Je fais l'objet d'une couverture (médiatique) très inexacte", a-t-il ensuite affirmé. "Je pourrais faire quelque chose de fantastique, et ils (les journalistes, NDLR) en feraient quelque chose de mauvais".

A la fin de la conférence de presse qui aura duré près d'1h30, il a espéré que "le ton puisse s'améliorer mais cela commence avec les médias". "Je rends les coups et je ne me bats pas pour moi, mais pour le peuple de ce pays", a-t-il conclu.

Le 45e président des Etats-Unis a de très mauvaises relations avec une partie de la presse américaine, dont CNN et les grands réseaux CBS, ABC et NBC, ainsi que les quotidiens New York Times et Washington Post. Il accuse régulièrement ceux qu'il qualifie de "médias Fake News" d'être les "ennemis du peuple" instillant la division dans la population.

Il privilégie les entretiens avec Fox News, la chaîne d'information en continu préférée des conservateurs.

La semaine dernière, il avait accusé les médias "Fake News" d'engendrer la "violence" aux Etats-Unis après la pire tuerie antisémite jamais perpétrée dans le pays, dans une synagogue de Pittsburgh, et l'envoi de colis piégés à des personnalités et institutions, dont CNN, opposées au président.