Nouvelles réactions à l'annonce du gouvernement de Jean Castex

Voici de nouvelles réactions à l'annonce lundi soir du gouvernement du nouveau Premier ministre Jean Castex:

- Christian Jacob, président de LR: "Tout ça pour ça! (...) Ce gouvernement, pour quoi faire? C'est essentiellement un jeu de chaises musicales (...) On est face à une crise économique et sociale sans précédent, avec un président de la République incapable de fixer un cap et une ambition, et qui essaie de gagner du temps avec un casting sans savoir quelle pièce va être jouée." (à l'AFP)

- Olivier Faure, premier secrétaire du PS: "La crise appelait un changement profond. Au final, c’est un gouvernement plus à droite que jamais. Macron promettait de se réinventer mais il continue de concentrer tous les pouvoirs. Ce n’est pas un gouvernement, c’est un caprice." (Twitter)

- Boris Vallaud, porte-parole du PS: "Le Président voulait se réinventer et réinventer la France mais il n'arrive pas à réinventer son gouvernement." (Twitter)

- Bruno Questel, député LREM: "Depuis 2017, on ne raisonne plus en termes de pencher à droite ou pencher à gauche mais intérêt général et réforme de la France. Il y a plusieurs changements, c'est une nouvelle structuration de l'équipe gouvernementale derrière le Premier ministre." (à l'AFP)

- Ségolène Royal, ex-ministre de l'Écologie: "Il y a des choses intéressantes sur de nouveaux concepts, comme l'insertion et la citoyenneté", mais "l'équipe sortante est quasiment reconduite à quelques modifications près, et puis c'est un gouvernement qui reste très La République en marche. On ne voit pas la force écologiste de ce gouvernement". Barbara Pompili devra "ne pas lâcher (....) face aux autres ministères", notamment "celui de l'Économie" (Public Sénat)

- Xavier Bertrand, ancien ministre et président de la région Hauts-de-France: "Notre pays a besoin d’un ministre de l’Intérieur efficace. Gérald Darmanin a les qualités pour assumer cette mission. Je sais quel honneur cela représente pour ce serviteur de l'État." (Twitter)

- Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France: "L’expérience et l'engagement de Barbara Pompili pour l’environnement ne font aucun doute, mais nous sommes malheureusement sceptiques sur l’influence réelle qu’elle pourra avoir face à un président omniprésent et une majorité qui détricote systématiquement toute avancée significative en faveur du climat." (communiqué)

- Hugues Renson, vice-président (LREM) de l'Assemblée nationale: "Sur le Nouveau Chemin, les Français pourront compter sur la force de convictions, le franc parler et le courage de mon amie Barbara Pompili" (Twitter)

- Fabien Roussel, premier secrétaire du PCF: "Le nouveau gouvernement ou l'art de faire du vieux avec du vieux. C'est toujours l'ancien monde qui domine. Ce n'est pas avec ce gouvernement que nous aurons le changement de cap tant attendu pour la justice sociale et pour l'écologie !" (Twitter)

- Guillaume Peltier, numéro deux de LR: "La France méritait un changement radical de politique, elle subit un triste jeu de chaises musicales. Tout ça pour ça, alors que notre patrie s’enfonce dans la dette, le chômage, le communautarisme & la technocratie."(Twitter)

- Julien Aubert, député LR du Vaucluse: "On parlait de prise de guerre chez Les Républicains. Finalement, il n’y aura que Roselyne Bachelot, certes charismatique mais en retraite du monde politique depuis plusieurs années. C’est la preuve que le Titanic a beau offrir un orchestre, plus personne ne monte pour danser." (Twitter)

- Le député LR Olivier Marleix a tweeté une courte vidéo de l'ex-maire de Levallois Patrick Balkany dansant pendant la fête de la musique, accompagnée du commentaire: "Patrick Balkany apprenant la nomination de son avocat comme ministre de la justice".

- Sébastien Chenu, porte-parole du RN: "On prend les mêmes et on recommence la même politique... Emmanuel Macron n’a rien compris rien entendu et se replie sur son dernier cercle de fidèles..." (Twitter)

- Jean-Luc Mélenchon, chef de file de LFI: "Un gouvernement libéral banal". "Victoire. Belloubet, Castaner, Pénicaud enfin démissionnés. Macron a lâché ses pires larbins. Les autres suivront car nous ne lâcherons rien." (Twitter)

- Manuel Valls, ancien Premier ministre: "Courage et réussite pour le nouveau gouvernement de Jean Castex. L’engagement de tous les ministres sera essentiel pour relever les défis des prochains mois." (Twitter)