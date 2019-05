Nuage de pollution à Mexico: alerte maintenue, écoles encore fermées demain

La ville de Mexico a annoncé jeudi que les écoles resteraient fermées vendredi alors qu'un nuage de pollution enveloppe depuis six jours la mégapole du fait d'incendies dans les faubourgs.

"Des indices élevés de contamination par des particules fines et la mauvaise qualité de l'air suite aux incendies" justifient cette décision, a expliqué le secrétariat à l'Education de la capitale dans un communiqué.

Depuis plusieurs jours, une brume grise surplombe les immeubles et une odeur de brûlé est perceptible dans la mégapole aux 20 millions d'habitants.

"Je suis asthmatique et je tousse en permanence, j'ai du mal à respirer", indique à l'AFP Juan Sanchez, un charpentier travaillant dans la capitale. "L'ambiance est très très pesante" déplore-t-il.

L'absence de vent et des températures élevées empêchent la dispersion des gaz polluants. De plus en plus d'habitants portent des masques pour se protéger des particules ou suspendent leurs activités à l'extérieur.

"J'ai arrêté d'aller à la piscine car elle est à l'air libre", commente Graciela Zayas, une retraitée qui suit des séances de physiothérapie.

Depuis mercredi, la circulation alternée a été mise en place par les autorités de la ville et les grands chantiers de plus de 5.000 mètres carrés ont été pour l'heure suspendus.

Les autorités municipales, dont la maire Claudia Sheinbaum du parti Morena du président Andres Manuel Lopez Obrador, sont sous le feu des critiques pour la lenteur de leur réaction et leur manque d'anticipation d'un problème récurrent en cette période de l'année.

Certains parents s'organisent pour emmener leurs enfants quelques jours à la campagne le temps que le nuage de pollution se disperse.

La demi-finale aller du championnat de football de division 1, qui devait se jouer initialement mercredi à Mexico, a été reprogrammée jeudi dans la localité de Queretaro, à environ 200 kilomètres au nord-ouest de la capitale. Un match de la ligue professionnelle de baseball a par ailleurs dû être annulé.