Nucléaire : l'accident à la centrale EPR de Taishan serait dû à un défaut de conception

L'incident qui a conduit en juillet à l'arrêt d'un réacteur à la centrale nucléaire EPR de Taishan, dans le sud de la Chine, serait dû à un défaut de conception de la cuve, a affirmé samedi l'association française CRIIRAD.

La Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité (CRIIRAD) tiendrait ses informations d'un "lanceur d'alerte". "Il s'agit d'un Français qui travaille dans l'industrie nucléaire, ayant accès à des éléments techniques très précis sur la situation du cœur du réacteur de Taishan 1", a précisé à l'AFP un responsable de la CRIIRAD. Taishan, c'est l'unique centrale EPR (réacteur à eau pressurisée) dans le monde, dotée de deux réacteurs. Quatre autres réacteurs EPR sont en construction, tous en Europe : un en Finlande, un en France à Flamandville et deux en Angleterre

C'est un problème de conception de cuve qui serait à l'origine de l'incident à Taishan signalé le 14 juin 2021. Il s'agit d'une première explication.

La cuve, c'est quoi ?

La cuve du réacteur nucléaire n'est ni plus ni moins que le coeur du dispositif. Sur le site du fabricant de centrales français Framatome, on peut ainsi lire qu'il s'agit de "l’équipement au sein duquel l’eau du circuit primaire est chauffée au contact du combustible nucléaire. L’eau du circuit primaire va ensuite circuler vers les générateurs de vapeur pour transférer sa chaleur à l’eau du circuit secondaire, transformant cette dernière en vapeur. La vapeur ainsi créée alimente ensuite une turbine, reliée à un alternateur pour produire l’électricité". En résumé, une cuve qui dysfonctionne, c'est une centrale en panne. D'ailleurs, précise un site gouvernemental français consacré au sujet, "contrairement à d'autres appareils du circuit primaire, comme les générateurs de vapeur ou les couvercles de cuve, le remplacement d’une cuve n'est pas une opération envisagée par EDF". En clair, la durée de vie d'une centrale est liée à la durée de vie de sa cuve. Dans une centrale EPR, les technique de pressurisation d'eau sont différentes mais la cuve joue un rôle tout aussi fondamental.



