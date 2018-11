Nucléaire: Rugy pour un "scénario de transformation"

Le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, s'est dit vendredi favorable à un "scénario de transformation" du nucléaire, impliquant des fermetures de réacteurs d'ici 2028.

"Dans tous les domaines, vous avez des partisans du statu quo, de l'immobilisme et du conservatisme", a-t-il dit sur RTL.

"Moi je préfère en effet un scénario de transformation qui correspond, sans rentrer dans le détail des chiffres..., qui est celui que vous avez donné", a-t-il poursuivi, alors qu'il était interrogé sur la possibilité de fermer six réacteurs nucléaires (en plus des deux de Fessenheim) d'ici 2028.

La France doit annoncer mardi sa programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), une feuille de route allant jusqu'en 2028.

Selon des documents de travail dévoilés par l'AFP, le gouvernement planche sur trois scénarios différents. Le premier, sur lequel M. de Rugy était interrogé, prévoit donc six nouvelles fermetures de réacteurs à cet horizon, tandis que les deux autres supposent des arrêts plus tard, sur la période 2029-2035.

"Avec Emmanuel Macron nous avons été élus pour transformer le pays, pas pour reconduire ce qui s'est toujours fait y compris quand ça montre des signes de faiblesse", a ajouté François de Rugy.

"Ce n'est pas la question de savoir si on est pro ou antinucléaire, c'est que nos centrales nucléaires, elles deviennent de plus en plus âgées, de plus en plus vieillissantes, elles ont de plus en plus de difficultés", a expliqué le ministre.

Mais selon lui, le président Emmanuel Macron n'a pas encore pris de décision: "nous avons encore des discussions pour ajuster les choses."

Selon l'Elysée, Emmanuel Macron dévoilera mardi les grandes lignes de la PPE mais aussi de nouvelles mesures et des négociations sur tout le territoire pour rendre la transition écologique "acceptable et démocratique", en réponse aux inquiétudes exprimées par les "gilets jaunes".

Dans un entretien à Libération, M. de Rugy a par ailleurs dévoilé quelques éléments de la PPE. Ainsi, il a confirmé l'objectif de 40% de la production électrique nationale issue des énergies renouvelables à l'horizon 2030, comme le prévoit la loi de transition énergétique de 2015.

Il vise aussi "une baisse de 40% de la consommation d'énergies fossiles d'ici 2030. C'est plus ambitieux que la loi de 2015 qui prévoyait une diminution de 30%".