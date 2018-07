Nutrition animale: l'américain ADM va racheter Neovia, filiale d'InVivo

Le géant américain des matières premières et du négoce agricole Archer Daniels Midland (ADM) a annoncé lundi être entré en "négociations exclusives" pour racheter Neovia, filiale santé et nutrition animale d'InVivo, premier groupe agricole coopératif français.

La transaction est estimée par les deux groupes à 1,53 milliard d'euros, un montant voisin des 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires réalisé en 2017 par l'entreprise basée à Saint-Nolff (Morbihan) et qui compte 8.200 salariés répartis sur 25 pays, dont 140 scientifiques répartis dans 11 centres de recherche.

ADM, qui voit dans cette opération "un investissement majeur en France et une étape décisive" de la "transformation de sa branche nutrition animale", précise dans un communiqué que l'opération serait "payée comptant".

Neovia et ADM entrent en négociations exclusives "avec comme objectif pour ADM de reprendre l'ensemble des activités et du personnel de Neovia", a précisé une source proche du dossier à l'AFP.

Si elle est menée à terme, l'opération permettrait à ADM de mettre la main sur un portefeuille de marques conséquent dans plusieurs pays du monde, Neovia -née en 2009 de la fusion d'Evialis et des activités de nutrition animale d'InVivo- ayant connu une croissance rapide avec une vingtaine d'acquisitions successives.

Néanmoins c'est d'abord sa position en Europe continentale qui intéresse ADM: 23% du chiffre d'affaires est réalisé en Europe de l'Ouest, au sein de laquelle la France représente 68%, l'Espagne 20%, l'Italie 9% et le Portugal 3%.

Neoviva est numéro un en France et en Espagne pour les pre-mix destinés aux animaux d'élevage et aux acteurs de l'agroalimentaire (marques Wisium et Upscience), qui représentent 28% de son activité.

Dans les aliments complets, qui portent sur 35% du chiffre d'affaires, Neovia est numéro un en France (chevaux), ainsi qu'au Mexique et au Brésil (bétail et chevaux). Les produits pour animaux de compagnie représentent 17% des ventes, Neovia est en position numéro un au Brésil, en Equateur et au Vietnam (marques Bernaoua, Ocialis et Epicore).

Enfin, l'aquaculture (marques Minipo Ganador, Fulltrust, naturalis et Equilibrio) couvre 11% du chiffre d'affaires et les additifs et ingrédients 7%.

Pour InVivo, qui réunit 206 coopératives françaises rassemblant 300.00 agriculteurs et employant 10.200 collaborateurs dans 34 pays, ce projet de cession représente l'opportunité "d'accélérer sensiblement" son recentrage sur ses activités principales: agriculture (Bioline), vin (In Vivo Wine) et la distribution grand public (Gamm Vert..), ainsi que ses activités d'incubateur d'innovations (InVivo Food and Tech) "pour faire émerger de nouveaux champions français", a déclaré le directeur général d'InVivo Thierry Blandinières dans un communiqué.

Fin 2016, Coop de France et le syndicat national de l'industrie de la nutrition animale (SNIA) avaient prévenu que la crise de l'élevage en France, dans le secteur laitier et porcin notamment, risquait d'avoir un "impact" sur l'emploi dans l'industrie animale après la "baisse sans précédent" de la production d'aliments pour animaux en France en 2016.