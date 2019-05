Obsèques publiques pour Niki Lauda en la cathédrale de Vienne mercredi

Niki Lauda, légende de la Formule 1 décédée lundi à 70 ans, fera l'objet d'un hommage en la cathédrale Saint-Etienne de Vienne mercredi, au cours d'une cérémonie où le public pourra se recueillir auprès de son cercueil ouvert, ont annoncé l'épiscopat et son entourage jeudi.

"Les personnes en deuil pourront faire leurs adieux à Niki Lauda lors d'une présentation publique de son corps en la cathédrale (mercredi) de 08H00 à midi", a souligné l'épiscopat dans un communiqué, une cérémonie exceptionnelle.

Les funérailles de l'ancien champion autrichien, figure mythique de la Formule 1 et héros national, se dérouleront dans l'intimité familiale, a-t-il été précisé. Une porte-parole de la famille, interrogée par l'AFP, n'a pas souhaité donner plus de détails.

La ville de Vienne avait proposé mardi que le triple champion du monde, qui avait réchappé de peu à un grave accident sur le circuit du Nürburgring en 1976, soit enterré dans le carré d'honneur du Cimetière central de la capitale, où reposent aussi Franz Schubert et Johann Strauss.

Niki Lauda est décédé lundi à l'hôpital universitaire de Zurich (Suisse), neuf mois après avoir subi à Vienne une transplantation pulmonaire dont il ne s'était que difficilement remis.

Cette disparition a suscité une avalanche d'hommages dans le milieu de la F1, où Lauda avait continué d'évoluer comme président non-exécutif de l'écurie Mercedes.

L'organisme de l'ancien pilote avait été affaibli par l'inhalation de gaz toxiques lors de son accident de 1976 sur le circuit allemand du Nürburgring, où il était resté prisonnier de son cockpit en feu avant d'être secouru par des concurrents. Ces images avaient fait le tour du monde et contribué à forger sa légende.

Déjà champion du monde 1975, l'Autrichien avait repris le volant six semaines après le drame et remporté encore deux titres mondiaux en 1977 et en 1984.

Niki Lauda avait par ailleurs fondé plusieurs sociétés aériennes et était à sa mort co-dirigeant de la compagnie Lauda, qu'il avait vendue à l'irlandais Ryanair.