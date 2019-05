Offensive de Facebook contre des figures de l'extrême droite et de l'antisémitisme

Facebook a lancé jeudi une nouvelle offensive contre les promoteurs de discours violents, antisémites, racistes ou complotistes, dont les célèbres figures américaines Louis Farrakhan, leader de l'organisation "Nation of Islam", et Alex Jones, fondateur du site "Infowars".

"Nous avons toujours interdit les individus ou organisations qui promeuvent ou se livrent à la violence et la haine, quelle que soit l'idéologie", a indiqué l'entreprise, qui a supprimé les comptes de six personnes et du site "Infowars", estimant qu'ils entraient dans sa catégorie "Individus et organismes dangereux". Ces décisions sont valables aussi pour sa filiale Instagram.

Le réseau social, comme les autres plateformes internet, est très souvent accusé de ne pas expurger assez vite les publications problématiques ou choquantes, notamment les messages racistes, haineux, violents.

La tuerie en mars dans deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande, perpétrée par un suprémaciste blanc, avait de nouveau mis le sujet sur le devant de la scène. Il avait diffusé l'attaque pendant 17 minutes en direct sur Facebook.

"Le processus d'évaluation de possibles infractions (aux règles d'utilisation du réseau social, NDLR) est très poussé et c'est ce qui nous a conduit à décider de supprimer ces comptes aujourd'hui" jeudi, a poursuivi une porte-parole dans un courriel à l'AFP.

Louis Farrakhan, 85 ans, est le leader de l'organisation "Nation of Islam", fondée en 1930. Ses membres sont reconnaissables à leur traditionnel nœud-papillon autour du cou et connus pour des prises de position violentes, régulièrement antisémites ou homophobes.

"Hitler était un très grand homme", a notamment dit M. Farrakhan lors d'une interview à la radio en 1984, selon le site du Southern Poverty Law Center, spécialisé dans l'étude des groupes extrémistes prônant la haine.

- Conspirationnisme -

Alex Jones, 45 ans, est un célèbre complotiste américain d'extrême droite, fondateur du site "Infowars", prompt à relayer théories du complot et autres infox. M. Jones est notamment connu pour avoir prétendu que la fusillade dans l'école primaire Sandy Hook en 2012, qui avait fait 26 morts dont 20 petits enfants, était une mise en scène, une théorie conspirationniste qui a contribué à sa notoriété. Il est poursuivi en justice par des familles de victimes de la tuerie.

Le président américain Donald Trump, qui accuse régulièrement les plateformes internet de bâillonner les voix conservatrices, a par le passé affiché sa sympathie pour M. Jones, qui prétendit aussi que les attentats du 11-Septembre avaient été commandités par le gouvernement américain.

Alex Jones et "Infowars" avaient déjà fait l'objet de bannissements, seulement temporaires pour certains, de la plupart des plateformes internet l'été dernier, dont Facebook, Twitter, YouTube (Google), Apple ou Spotify.

Les autres personnes ciblées jeudi par Facebook sont Paul Nehlen, un politicien membre du parti républicain et figure de l'extrême droite américaine, ou encore Milo Yiannopoulos, polémiste ultra-conservateur britannique, chantre du nationalisme blanc aux Etats-Unis et un ancien du très controversé site Breitbart News.

Aussi visé, Paul Joseph Watson est un jeune Britannique adepte des théories du complot dont les vidéos d'extrême droite font des centaines de milliers de vues sur internet. Enfin Laura Loomer, américaine, est elle aussi pourvoyeuse de vidéos du même type sur les réseaux sociaux.

Facebook va retirer toutes les pages, groupes et comptes qui les représentent, ainsi que tous les événements auxquels ils participent, a précisé la firme jeudi.

La catégorie "Individus et organismes dangereux" de Facebook est définie ainsi sur son site internet en français: "afin d’éviter et d’empêcher toute nuisance et tout danger dans le monde réel, les organisations ou individus impliqués dans les activités suivantes ne sont pas les bienvenus sur Facebook: les activités terroristes, la haine organisée, les meurtres de masse ou en série, la traite des personnes, la violence ou les activités criminelles organisées".

Fin mars, après le massacre de Christchurch, Facebook avait annoncé qu'il allait interdire davantage de publications ayant trait au "suprémacisme blanc", en bannissant également l'apologie du "nationalisme" ou du "séparatisme" blancs, thèses qui promeuvent une séparation physique entre "races".