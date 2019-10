Offensive turque en Syrie : pourquoi le président Erdogan s'attaque aux Kurdes ?

Que signifie l’incursion turque au Nord de la Syrie ?

Qu’une nouvelle bataille débute dans cette région très inflammable, dont il est encore difficile de mesurer les développements. Pour l’instant, la Turquie a mené ce mercredi 9 octobre des frappes aériennes et d'artillerie dans le nord syrien près de la frontière avec la Turquie.



Des « raids aérien » ainsi que des tirs d'artillerie ont visé la ville de Ras al-Aïn et ses environs ainsi que celle de Tal Abyad. Une quinzaine de morts sont déjà rapportés par l’Observatoire syrien des droits de l’homme, tandis que des milliers de civils fuient les zones bombardées.

> Retour sur l'offensive turque de mercredi 9 octobre :

Il ne s'agit pas cette fois d'incidents sporadiques. Ankara avait un peu plus tôt annoncé clairement le lancement d’une offensive par un tweet du président Erdogan : « Les Forces armées turques et l'Armée nationale syrienne [rebelles syriens soutenus par Ankara] ont débuté l'opération "Source de paix" dans le nord de la Syrie ».



Le ministère turc de la Défense a confirmé en soirée que des militaires turcs et leurs supplétifs syriens avaient pénétré en Syrie, marquant le début de la phase terrestre de l'opération : « Les forces aériennes et l'artillerie ont jusqu'ici frappé 181 cibles appartenant au groupe terroriste ». Le mot "terroriste" désignant les Kurdes dans la langue d'Ankara.

L'intention n’était pas un mystère et les signaux clignotaient depuis longtemps. L’annonce dimanche du retrait des sodats américains de la zone par Donald Trump a ouvert la voie mais le fait qu’il n’ait pas fallu aux Turcs plus de quarante-huit heures pour passer à l’offensive indique clairement que tout était prêt. Les premiers mouvements de troupes ont commencé dès lundi. Cette invasion, dont la Turquie menaçait depuis plusieurs mois, est la troisième depuis 2016.

Que veulent les Turcs ?

Selon le président Erdogan l’opération vise « les terroristes des YPG [branche armée de l’Union démocratique kurde] et de Daech » et a pour objectif de mettre en place une « zone de sécurité » dans le nord-est de la Syrie. « La zone de sécurité que nous allons créer va permettre le retour des réfugiés syriens dans leur pays », a-t-il ajouté.

En réalité, l’ennemi d’Ankara n’est aucunement Daech mais les Kurdes, leurs structures et leurs combattants.

ème siècle et les remodelages de frontières. Leur simple aspiration à un tel projet est considérée comme un outrage et un danger par la Turquie, elle-même relativement jeune, cimentée dans le nationalisme du kémalisme, et dont le quart de la population est kurde.



L’inquiétude s’est accrue dans les années 1980, lorsque s’est développée en Anatolie (Est du pays, de population kurde) une rébellion armée menée par le PKK (Parti de travailleurs du Kurdistan). Ankara détient depuis 20 ans en prison son chef charismatique, Abdullah Öcalan.



A la faveur du coup d’État manqué de juillet 2016 (auquel les Kurdes étaient parfaitement étrangers), Erdogan a impitoyablement réprimé un parti de gauche kurde démocrate, pacifique et représenté au parlement, le



S’il a diminué par l’effet de sa répression, le « péril kurde » reste l’obsession du régime d’Erdogan. En outre, la Turquie a vu se constituer en Irak, par un effet indirect de la Guerre du Golfe, une entité quasi-indépendante (le « Kurdistan irakien ») sous parapluie américain, à sa frontière. Elle entend par dessus tout empêcher la création d’une autre entité de même type en Syrie. Répartis sur quatre pays (Syrie, Iran, Turquie,Irak, sans parler des diasporas), ceux-ci n’ont jamais possédé d’État en tant que tel, en dépit de leur rôle actif dans les conflits du XXsiècle et les remodelages de frontières. Leur simple aspiration à un tel projet est considérée comme un outrage et un danger par la Turquie, elle-même relativement jeune, cimentée dans le nationalisme du kémalisme, et dont le quart de la population est kurde.L’inquiétude s’est accrue dans les années 1980, lorsque s’est développée en Anatolie (Est du pays, de population kurde) une rébellion armée menée par le PKK (Parti de travailleurs du Kurdistan). Ankara détient depuis 20 ans en prison son chef charismatique, Abdullah Öcalan.A la faveur du coup d’État manqué de juillet 2016 (auquel les Kurdes étaient parfaitement étrangers), Erdogan a impitoyablement réprimé un parti de gauche kurde démocrate, pacifique et représenté au parlement, le HDP, jetant en prison ses dirigeants qui étaient députés ou, comme Selahattin Demirtaş , son adversaire à l’élection présidentielle.S’il a diminué par l’effet de sa répression, le « péril kurde » reste l’obsession du régime d’Erdogan. En outre, la Turquie a vu se constituer en Irak, par un effet indirect de la Guerre du Golfe, une entité quasi-indépendante (le « Kurdistan irakien ») sous parapluie américain, à sa frontière. Elle entend par dessus tout empêcher la création d’une autre entité de même type en Syrie.

À la faveur de la rébellion contre Damas (dans laquelle les Kurdes ont observé une certaine neutralité), l’Union démocratique kurde a obtenu comme ses frères (d’ailleurs ennemis) d’Irak une assez grande autonomie avec, en 2016, la création d'une « région fédérale » composée de trois cantons: Afrine (nord-ouest) dans la province d'Alep, Euphrate (nord) sur une partie des provinces d'Alep et de Raqa et Jaziré (nord-est) qui correspond à la province de Hassaké. Qu’elle soit de surcroît dotée d’une armée de fait (la milice YPG) bénie par la coalition occidentale est intolérable aux yeux du maître d’Ankara.



D’après le quotidien turc Hürriyet, la Turquie envisage dans un premier temps de prendre le contrôle d’une bande de territoire à la frontière longue de 120 km et profonde d’une trentaine de kilomètres, allant des villes de Tal Abyad à Ras al-Aïn. Une « zone de sécurité » réclamée depuis plusieurs mois à Washington par Erdogan, qui voudrait y installer une partie des 3,6 millions de Syriens réfugiés en Turquie.

Mais ses troupes s’efforceront également, selon toutes probabilités, d’anéantir au passage les forces YPG qu’Ankara qualifie de « terroristes » et qui ont fortement aidé les Occidentaux contre Daech. Il a suffi de quelques mots à Donald Trump pour les sacrifier dimanche.



Pourquoi ce revirement américain ?

C’est le point le plus obscur car il doit plus à la psychologie incertaine de Donald Trump qu’à une doctrine rationnelle. Celui-ci a d’ailleurs soufflé le chaud et le froid en moins de vingt-quatre heures, donnant d’abord dimanche son feu vert à l’offensive turque avec l’annonce surprise du retrait américain, avant de déclarer lundi qu’il « anéantirait complètement l'économie de la Turquie » si celle-ci « dépassait les bornes ».« Nous n'avons absolument pas abandonné les Kurdes qui sont des gens formidables et de merveilleux combattants », ajoutait-il dans un de ses Tweets où se développe sa complexe pensée. Il qualifie aujourd’hui de « mauvaise idée » l’initiative turque qu’il a permise.

Des responsables américains se sont employés dans le même temps à se démarquer de toute opération militaire d'Ankara et à minimiser le départ des soldats américains, évoquant un moment le simple redéploiement de 50 à 100 membres des forces spéciales. L’espace aérien syrien est supposé interdit à l’aviation turque. Tout cela n’a nullement retenu Recep Tayyip Erdogan qui a d'ores et déjà franchi les frontières non seulement terrestres mais aussi aériennes.

La réalité est que, malgré leur rôle auprès des Occidentaux, les Kurdes comptent peu dans l’équation géopolitique moyen-orientale, où ils sont assez régulièrement sacrifiés à des intérêts supérieurs. Dans la même déclaration menaçant la Turquie de « détruire [son] économie » , Trump rappelle « qu’elle est un partenaire commercial » considérable. 85 millions d’habitants, en effet. Et une puissance également militaire, membre de l’OTAN.

L’affaire n’en est pas moins quelque peu embarrassante pour la Maison Blanche, au moment où son locataire, menacé d’une procédure d’empêchement, a besoin de toutes les voix au Congrès. « Priez pour nos alliés kurdes qui ont été honteusement abandonnés par l'administration Trump », écrit sur Twitter l'influent sénateur républicain Lindsey Graham. « Je vais mener les efforts aux Congrès pour qu'Erdogan paie très cher », ajoute celui qui est d'ordinaire un proche soutien du président Donald Trump.

Deux sénateurs démocrate et républicain ont dévoilé mercredi une proposition visant à sanctionner très sévèrement la Turquie si elle ne retire pas son armée de Syrie dans la foulée de son opération en cours contre les forces kurdes. Le projet imposerait au gouvernement de Donald Trump de geler les biens aux Etats-Unis des plus hauts dirigeants turcs, y compris le président Recep Tayyip Erdogan, et d'imposer des sanctions à toute entité étrangère qui vendrait des armes à Ankara.



Quelles sont les autres réactions internationales ?

Unanimement réprobatrices envers l’invasion turque d’un pays théoriquement souverain avec, sans doute, une part d’indignation destinée aux opinions publiques respectives.

Devant le Parlement européen réuni à Bruxelles, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a exigé mercredi l'arrêt de l'offensive. « La Turquie doit cesser l'opération militaire en cours. Elle ne donnera pas de résultat. Et si le plan de la Turquie est la création d'une zone de sécurité, n'attendez pas de financement de l'Union européenne », a-t-il affirmé..

L’Allemagne – qui compte un million de Kurdes sur son territoire - a condamné mercredi « avec la plus grande fermeté » l'offensive turque, qui « risque de déstabiliser davantage la région et de provoquer une résurgence » du groupe État islamique. Les Pays-Bas disent à peu près la même chose. L’ambassadeur turc y a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères pour réprobation.

La France condamne aussi « très fermement » l'opération - la plupart des familles politiques pour une fois en accord – et a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU dont elle est membre permanent. L’Égypte, l’Irak, l’Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis condamnent également tandis que le Qatar, opposé à Ryad, se montre plus attentiste.

Sans marquer beaucoup d’empathie à l’égard des Kurdes, Vladimir Poutine demande à Erdogan de « bien réfléchir » avant de s’embarquer dans un processus dangereux. Moscou concentre par ailleurs sa critique sur Washington, observant par la voix de son chef de la diplomatie, Serge Lavrov, que la politique américaine en Syrie risque de « mettre le feu » à la région. Acteur majeur de la dite région, l’Iran a indiqué par son ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif – non sans une certaine mesure – son « opposition » à l’opération turque.

Mais Recep Tayyip Erdogan en a vu d’autres. Habitué a défier la communauté internationale tant dans sa dérive dictatoriale interne depuis le coup d’État manqué de 2016 que dans ses initiatives extérieures – c’est la troisième aventure de son armée hors de ses frontières en trois ans ; la réalité de son combat contre Daech est souvent mise en doute – il sait que personne, malgré les cris d’orfraies, ne viendra entraver directement son aventure.



Seules les sanctions économiques – américaines, surtout - sont de nature à modérer ses appétits et donc l’ampleur de son intervention. Mais elles seront longues à se mettre en place. Et d’ici là …



Que peuvent faire les Kurdes ?

« Nous répétons au monde que nous n’allons pas viser la Turquie, mais si la Turquie nous attaque ou occupe notre territoire, nous utiliserons notre droit de nous défendre jusqu'au dernier souffle », a tweeté un dirigeant kurde, Ahmed Moussa, haut commandant des Conseils militaires locaux de la province de Hassakeh.



Malgré la capacité impressionnante de résistance dont ils ont fait preuve dans d’autres circonstances (siège d’Afrine, en particulier, de janvier à mars 2018) les Kurdes et leurs YPG, davantage une milice qu’une armée, n’ont guère les moyens de s’opposer de front au rouleau compresseur turc. Elle peut cependant le harceler et lui faire perdre du temps alors que, compte tenu de la pression internationale évoqué plus haut, celui-ci lui est compté.

Les Kurdes peuvent par ailleurs se rapprocher du régime de Damas, auquel ils se sont abstenu de faire la guerre mais cela, dans l’immédiat, ne leur sera pas d’un grand secours.

A l’égard de ses alliés occidentaux – ceux qui les ont trahis et ceux qui seraient tentés de le faire – les Kurdes détiennent un argument de bien plus de poids que toute considération sentimentale ou morale : les prisonniers de l’État islamique qu’elle détient dans ses camps. Près de 70000 personnes, selon des évaluations crédibles, dont 12000 combattants. Parmi ces derniers, 2000 étrangers (450 Français, entre autres, que Paris refuse de rapatrier). Cela fait beaucoup de terroristes potentiels.

Le chef militaire kurde des Forces démocratiques syriennes (FDS), Mazloum Kobane, confiait lundi à NBC News que ses hommes chargés de surveiller les prisonniers étaient en route pour la frontière turque. La dite surveillance des prisonniers devient donc une « seconde priorité » pour les Kurdes. Nul doute que le message est bien entendu des Occidentaux.