ONU : qu'est-ce que la Russie veut faire à la présidence du Conseil de sécurité ?

La Russie prend la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations unies, ce 1er avril, et ce pour un mois. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov présidera à New York une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ce mois-ci. Kiev et Washington ont exprimé leur désaccord. Le chef de la diplomatie ukrainienne a même évoqué "une mauvaise blague".