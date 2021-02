Open d'Australie: Barty perd le fil, Nadal s'attaque à Tsitsipas

La N.1 mondiale Ashleigh Barty a soudainement perdu le fil en quarts de finale de l'Open d'Australie, éliminée par la Tchèque Karolina Muchova (27e) dans un match à deux faces, mercredi à Melbourne.

Sous un chaud soleil australien, rare depuis le début de la quinzaine, Barty s'est inclinée 1-6, 6-3, 6-2 en à peine deux heures.

Voilà ainsi Muchova dans le dernier carré en Grand Chelem pour la première fois, à 24 ans. Elle y affrontera jeudi l'Américaine Jennifer Brady (24e), elle au rendez-vous pour la deuxième fois après l'US Open 2020 (battue par Osaka).

Libéré des douleurs dorsales qu'il a su gérer en début de tournoi, Rafael Nadal passe un test grandeur nature face au N.6 mondial Stefanos Tsitsipas en soirée (à partir de 09h30 heure française).

Convaincante depuis son retour sur le circuit début février après onze mois d'absence, d'abord forcée par la pandémie de Covid-19, puis par précaution sanitaire, Barty faisait tranquillement son petit bonhomme de chemin sur les courts du Melbourne Park. Un trophée à la veille du premier Grand Chelem de la saison, aucun set perdu pour rallier les quarts de finale, vingt jeux abandonnés en route seulement: tous les voyants étaient au vert pour la N.1 mondiale.

- "La tête qui tourne" -

Tout a basculé en un instant face à Muchova (27e).

Jusqu'à 2 jeux à 1 dans la deuxième manche, tout allait bien. A ce moment-là, l'Australienne compte un set et un break d'avance, et n'est plus qu'à quatre jeux d'une deuxième demi-finale d'affilée à Melbourne.

En face, Muchova, qui n'a frappé qu'un seul coup gagnant mais commis treize fautes directes au cours du premier set, perdu en moins de 24 minutes, n'est manifestement pas dans son assiette.

"Un peu perdue sur le court" et avec "la tête qui tourne", la Tchèque prend un temps mort médical. Et la physionomie du match s'inverse.

Muchova en revient plus conquérante et plus régulière mais, surtout, Barty perd elle complètement le fil. L'Australienne multiplie les fautes directes (37 !) très tôt dans l'échange et ne trouve plus d'intensité. Au point de ne plus gagner que trois des quatorze jeux suivants.

"J'étais en contrôle du match et j'ai perdu le fil. Je suis déçue d'avoir laissé le break médical devenir un tournant du match, regrette Barty. J'ai suffisamment d'expérience maintenant pour être capable de gérer ça."

"Je suis déçue de ne pas avoir été capable de reprendre le contrôle du match après", insiste-t-elle.

- Melbourne déconfinée -

"Les médecins ont pris ma tension, ma température et tout, et m'ont rafraîchie avec de la glace. Ca m'a aidée", reconnaît Muchova.

Pour sa première demi-finale majeure, la Tchèque sera opposée à Brady (25 ans), sortie victorieuse 4-6, 6-2, 6-1 de son duel 100% américain avec Jessica Pegula (61e).

L'autre demi-finale opposera la N.3 mondiale Naomi Osaka à Serena Williams.

Et le public pourrait de nouveau être le bienvenu en tribunes, puisque le confinement de cinq jours en cours à Melbourne va être levé mercredi soir.

Si les organisateurs du tournoi n'ont pas fait d'annonce officielle, des billets pour jeudi sont en vente.

En attendant, on devrait en savoir plus sur la viabilité des ambitions de Nadal, en quête d'un 21e sacre en Grand Chelem record, avec son quart de finale contre Tsitsipas.

Lui mesurait le chemin parcouru après sa nette victoire face à Fabio Fognini au tour précédent. "Si l'on compare ma situation à celle d'il y a cinq jours, c'est complètement différent. Ma perspective est différente", se félicitait l'Espagnol, rassuré aussi bien physiquement que tennistiquement.

Avant son face-à-face avec Tsitsipas, duel 100% russe entre Daniil Medvedev et Andrey Rublev sur la Rod Laver Arena.