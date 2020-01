Open d'Australie: "Ce n'est pas professionnel", l'autocritique de Serena

Eliminée dès le 3e tour vendredi de l'Open d'Australie, Serena Williams était plus en colère contre elle-même que déçue. "Ce n'est pas professionnel", a-t-elle déclaré après sa défaite contre la Chinoise Qiang Wang qu'elle avait balayée en 44 minutes au dernier US Open.

QUESTION: Dans quel état d'esprit étiez-vous après avoir égalisé à un set partout ?

REPONSE: "J'étais optimiste, je pensais gagner le match. Je me suis dit +OK, maintenant il faut en finir+. Je ne pensais vraiment pas que je perdrais cette rencontre. Elle n'a pas joué de la même façon aujourd'hui (qu'à Flushing Meadows). Et moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je n'ai pas fait autant de mauvais coups à New York, ni même en général depuis très longtemps. J'ai fait trop de fautes pour une athlète professionnelle. Elle, elle a bien servi, mais moi je n'ai pas retourné comme Serena. Honnêtement, si on ne veut pas se mentir, tout est pour moi. J'ai perdu le match. C'est comme ça. Il ne s'agit pas de ce tournoi, c'est juste que je ne peux pas jouer comme ça. Vraiment, ça ne doit pas se reproduire. Ce n'est pas professionnel".

Q: Votre vie en-dehors du tennis est très chargée. La défaite ne semble pas vous affecter autant qu'il y a quelques années...

R: "C'est juste que je suis une meilleure actrice, comme je dis maintenant. Je ne suis pas plus heureuse qu'il y a dix ans, mais je dois faire semblant de ne pas vouloir fracasser le mur... alors qu'en fait j'en meurs d'envie."

Q. Au fond de vous-même, pensez-vous être capable de remporter un jour ce 24e titre du Grand Chelem ?

R: "Absolument ! Si je n'y croyais pas, je ne serais pas sur le circuit. Je ne joue pas juste pour m'amuser. Perdre, ça n'a vraiment rien d'amusant. Mais je ne sais pas... J'ai plutôt pas mal joué les deux derniers tournois du Grand Chelem de l'année (finales à Wimbledon et US Open, ndlr). Je les ai tous déjà gagnés au moins une fois. Chacun des quatre est une chance pour moi de gagner. Mais le problème n'est pas que ce soit un Grand Chelem, c'est moi: je dois proposer un bon jeu, et je ne l'ai pas fait aujourd'hui. C'est ça qui est encore plus décevant. Ce n'est même pas de victoire qu'il s'agit, c'est que je SUIS meilleure que ça !"

Propos recueillis en conférence de presse