Open d'Australie: Daniil Medvedev élimine Nick Kyrgios en 4 sets au 2e tour

Le N.2 mondial et favori du tournoi Daniil Medvedev a logiquement passé l'obstacle Nick Kyrgios (115e) même s'il lui a cédé un set, 7-6 (7/1), 6-4, 4-6, 6-2, jeudi dans le choc annoncé du 2e tour de l'Open d'Australie.

Porté par le public, Kyrgios, qui se remet d'un covid et qui a très peu joué depuis le début de la pandémie en 2020, a réussi à arracher un set mais le Russe était trop solide pour se laisser impressionner par le show de l'Australien.

"J'étais venu pour gagner ce match et je suis content de l'avoir fait", a lancé Medvedev sur un ton glaçant qui a surpris l'ancien champion Jim Courier qui l'interrogeait sur le court.

Comment fait-il pour rester aussi calme quand le public soutient autant son adversaire ? lui a demandé l'Américain, double vainqueur de l'Open d'Australie.

"C'est la seule chose à faire quand on est hué entre ses premières et secondes balles de service", a rétorqué le Russe.

Courier a alors tenté de lui expliquer qu'il y avait peut-être un malentendu et que ce qu'il prenait pour des huées n'étaient en réalité peut-être que des cris auxquels les supporteurs australiens sont habitués.

"Ce n'est pas le problème, ils le faisaient entre mes deux balles de service", a coupé Medvedev.

Après avoir perdu les deux premiers sets d'un match de plus en plus à sens unique, Kyrgios a breaké le Russe dans un sursaut d'orgueil. Il a mené 5-3 et remporté le troisième set sur son service suivant.

Mais Medvedev a haussé le ton dans la 4e manche.

Sur le match, il a estimé que la difficulté, tant pour lui que pour Kyrgios, avait été de retourner les gros services adverses, ce qu'il a su "mieux faire aux moments importants".

Au prochain tour, le finaliste de l'édition 2021 affrontera le Néerlandais Botic van de Zandschulp (57e).

"Mon jeu est prêt, mais il y a de très bons adversaires à battre, comme Nick ce soir", a-t-il répondu à Courier qui lui demandait s'il était prêt à assumer son statut de favori.