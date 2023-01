Open d'Australie: Djokovic dans la course au GOAT

Sacré dimanche à l'Open d'Australie pour la dixième fois, Novak Djokovic a égalé le record de 22 titres du Grand Chelem de Rafael Nadal: s'il ne sera vraisemblablement jamais aussi adulé que Roger Federer ni admiré que Nadal, les chiffres en font le vraisemblable GOAT (plus grand joueur de tous les temps).

. 22: le nombre record de titres du Grand Chelem, à égalité avec Nadal.

Dans le détail, il a remporté dix fois l'Open d'Australie (record), sept fois Wimbledon (Federer a le record avec 8 titres), trois fois l'US Open (Federer, Sampras et Connors ont le record avec 5) et 2 fois Roland-Garros (Nadal y détient le record effarant de 14 titres). Mais en 2022, son refus de se faire vacciner contre le Covid l'a empêché de jouer à Melbourne et à New-York.

Les éditions 2019 et 2020 de l'US Open, dont il était favori, lui avaient déjà échappé à cause d'un abandon puis d'une disqualification. En 2021, écrasé par l'enjeu de réussir le Grand Chelem, il a été battu en finale à Flushing Meadows par Daniil Medvedev.

Depuis que Djokovic a remporté son premier Majeur en 2008 (Australie), Nadal en a décroché 19 et Federer 8.

Il est l'un des quatre seuls joueurs à avoir remporté au moins deux fois chacun des quatre tournois du Grand Chelem avec Roy Emerson, Rod Laver et Rafael Nadal.

Il est également l'un des trois seuls joueurs de l'histoire à avoir réussi le Grand Chelem à cheval sur deux années (2015-2016) avec Donald Budge et Rod Laver.

Et avec quatre titres d'affilée à Wimbledon, il a égalé la série de Pete Sampras, mais reste à une unité de celles de Björn Borg et Roger Federer (5). Idem en termes de matches remportés consécutivement sur le gazon londonien: Djokovic a atteint la barre des 28, mais Sampras (31), Federer (40) et Borg (41) sont devant.

. 373 (record): le nombre de semaines passées à la place de N.1 mondial.

Dès lundi, il entamera sa 374e semaine au sommet de la hiérarchie.

Le Serbe a perdu sa place de N.1 mondial le 13 juin 2022, n'ayant pu défendre son titre à l'Open d'Australie et l'ayant perdu à Roland-Garros dès les quarts de finale. Son septième titre à Wimbledon ne lui a pas rapporté de point du fait de la décision de l'ATP -comme de la WTA chez les femmes- de n'en distribuer aucun au tournoi qui a refusé les joueurs russes et bélarusses en représailles à la guerre en Ukraine. Djokovic a joué le Majeur australien 2023 en tant que 5e mondial.

. 33 (record): le nombre de finales de Grand Chelem jouées, devant Federer (31) et Nadal (30). Comme Serena Williams, mais Chris Evert (34) est encore devant chez les femmes.

. 10 (record): le nombre de finales jouées -et toutes gagnées- à l'Open d'Australie. Il en compte également 8 à Wimbledon où seul Federer a fait mieux (12). Nadal en a joué 14 à Roland-Garros.

. 89 (record): le nombre de matches gagnés à l'Open d'Australie. Il en compte également 86 à Wimbledon où le record est détenu par Federer (105). Nadal détient le record de victoires dans un même Majeur avec 112 à Roland-Garros.

. 341: le nombre de victoires en Grand Chelem. Federer est devant (369).

. 93: le nombre de tournois remportés sur le circuit principal. 103 pour Federer, 92 pour Nadal, mais le record est détenu par Jimmy Connors (109).

. 1043: le nombre de matches remportés sur le circuit, encore loin derrière le record de Connors (1274). Trois autres joueurs ont dépassé la barre des 1000 victoires: Federer (1251), Lendl (1068) et Nadal (1068).

. 7 (record): le nombre d'années terminées N.1 mondial, soit une de mieux que son idole Pete Sampras. Federer et Rafael en ont 5.

. 27-23 et 30-29: le bilan victoires-défaites contre Federer et Nadal.

Djokovic a un bilan victoires-défaites positif contre ses deux principaux adversaires Federer (27 victoires pour 23 défaites) et Nadal (30 pour 29).

. 38 (record): le nombre de titres en Masters 1000

Djokovic est en outre le seul joueur à avoir remporté les neuf tournois de cette catégorie, juste en-dessous des Majeurs, qui plus est à plusieurs reprises.

. 6 (record): le nombre de Masters de fin d'année.

Il a égalé le record de Federer en novembre dernier à Turin dans ce tournoi de clôture qui réunit chaque année les huit meilleurs joueurs de la saison.