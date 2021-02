Open d'Australie: Djokovic, muscle déchiré, évite de justesse l'élimination

Novak Djokovic, tenant du titre, a surmonté une déchirure abdominale pour battre à l'arraché l'Américain Taylor Fritz (31e) 7-6 (7/1), 6-4, 3-6, 4-6, 6-2, vendredi au 3e tour de l'Open d'Australie.

"C'est une déchirure musculaire, donc je ne sais pas si je m'en remettrai en moins de deux jours", a commenté le Serbe qui doit affronter le grand serveur canadien Milos Raonic (14e) dimanche pour une place en quarts de finale.

"Je ne sais pas si je serai en mesure d'entrer sur le court ou pas. Je suis très fier de ce que j'ai réussi ce soir, pour le reste on verra demain", a-t-il commenté.

Le N.1 mondial a pris un temps mort médical à 1-2 dans le troisième set et a quitté le court, souffrant visiblement des abdominaux sur le côté droit.

De retour, il a semblé au bord de l'abandon, incapable de se mouvoir et de frapper normalement.

"Dans le quatrième set, je n'ai fait que servir, je servais deux premières balles, je n'arrivais pas à retourner", a avoué Djokovic.

"Je n'ai fait qu'essayer de rester en vie en espérant que, quoi qu'il se passe là-dedans, ça passerait un peu. Et c'est un peu passé vers la fin du quatrième set", a-t-il ajouté en assurant que Fritz "avait perdu le match", plus que lui-même ne l'avait gagné.

Dans la manche décisive, Djokovic a semblé toujours souffrir, mais moins. Il s'est un peu mieux déplacé, a tiré un peu plus sur son service, ce qui lui a permis de tenir sa mise en jeu sans trop être menacé jusqu'à 3-2 et, profitant d'une balle de break offerte sur une faute directe de Fritz, Djokovic a fait l'effort et pris le service de son adversaire pour se détacher 4-2.

Il a alors serré les dents, le poing et tenu son service (5-2) puis profité d'un nouveau mauvais jeu de Fritz pour passer, en poussant un énorme cri bestial.

"C'est l'une des victoires les plus étranges de ma vie. Quels que soient l'endroit et l'adversaire, me sortir d'un match comme ça, je m'en souviendrai", a-t-il assuré.

Sans compter qu'à 23h30, le juge arbitre a demandé aux spectateurs de quitter le court afin d'être chez eux à 00h00 pour le début du confinement décrété par les autorités. Le match a été suspendu quelques minutes, le temps que les spectateurs mécontents s'en aillent en sifflant, et s'est terminé à huis clos, dans une ambiance redevenue soudain funèbre.

"Public ou pas, je me concentrais sur ce qui se passait sur le court, avec cette blessure, en priant que d'une façon ou d'une autre j'arriverais à gagner ce match. Ce qui s'est finalement passé", a commenté Djokovic.