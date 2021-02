Open d'Australie: Djokovic pour tenter la passe de neuf

Novak Djokovic pourra viser un neuvième titre en autant de finales à l'Open d'Australie: libéré de ses douleurs abdominales, le N.1 mondial a facilement battu jeudi le qualifié russe Aslan Karatsev (114e) 6-3, 6-4, 6-2.

"Je ne me suis pas senti aussi bien de tout le tournoi, je me suis senti super bien, pas de douleur, c'est mon meilleur match jusque-là. Ca arrive au bon moment, je suis ravi de me sentir comme ça", a commenté le Serbe.

Karatsev, issu des qualifications et qui jouait son premier tournoi du Grand Chelem, a bien tenté de s'accrocher, mais sans jamais réellement menacer Djokovic.

Ce dernier a notamment pu s'appuyer sur son service à chaque fois qu'il s'est retrouvé dans une situation un peu tangente (17 aces et 42% de services non retournés au total).

Ainsi dans le 2e set où, malgré un double break, il a sauvé deux balles qui auraient permis à Karatsev de revenir à 5-5. C'est finalement lui qui a remporté le jeu et la manche.

Dans le troisième set, le Serbe a pris le service de son adversaire dès le premier jeu et semblait se diriger inexorablement vers la victoire.

Mais le Russe n'a pas baissé les bras et, avec ses grands coups puissants et précis, a puni Djokovic à chaque fois que celui-ci jouait trop court. Il a ainsi refait son service de retard pour revenir à 2-2.

Mais dans la foulée, le Serbe a retrouvé sa longueur de balle et enchaîné cinq jeux d'affilée.

- Pop corn -

Après avoir été au bord de l'abandon au troisième tour face à Taylor Fritz en raisons de douleurs abdominales, il sera donc bien au rendez-vous final dimanche. Avec pour objectif un 18e titre majeur pour revenir à deux longueurs de ses grands rivaux Roger Federer (absent à Melbourne) et Rafael Nadal (éliminé en quarts).

"J'ai deux jours maintenant, je vais parler avec mon équipe, je m'entraînerai sûrement un des deux prochains jours, probablement samedi. Récupérer, c'est ma priorité en ce moment, je sens bien la balle, je joue bien, j'ai suffisamment joué, je me suis suffisamment entraîné, maintenant il s'agit de réunir l'énergie nécessaire pour le match le plus important", a souligné Djokovic qui n'a jamais perdu en finale à Melbourne.

Après Dominic Thiem l'an dernier, il aura cette fois en face le Russe Daniil Medvedev (4e) ou le Grec Stefanos Tsitsipas (6e) qui doivent se départager vendredi.

"Je n'ai absolument aucune préférence, a-t-il dit. En parlant de haut niveau, Medvedev est probablement celui qui joue au plus haut niveau ces trois, quatre derniers mois", a-t-il estimé en affirmant qu'il allait se régaler à regarder cette demie.

"Entre eux deux, ce sont toujours des matchs d'une très haute intensité. Je vais acheter du pop corn et en profiter", a-t-il dit.

De son côté, avec cet extraordinaire parcours à l'Open d'Australie où il a notamment battu le 9e mondial Diego Schwartzman, le 19e Félix Auger-Aliassime et le 21e Grigor Dimitrov (il est vrai très diminué physiquement), Karatsev devrait faire un bond au classement ATP lundi et se rapprocher du Top40.