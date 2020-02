Open d'Australie: Dominic Thiem, il a tout du 150e

Coincé entre le Big 3 et la nouvelle génération, Dominic Thiem a démontré dimanche qu'il était prêt à devenir le 150e joueur de l'histoire à inscrire son nom au palmarès d'un tournoi du Grand Chelem.

"Tu aurais pu gagner ce soir et tu as le temps de gagner non pas un, mais de nombreux tournois du Grand Chelem", a affirmé Novak Djokovic à son adversaire vaincu, à l'issue de la finale à Melbourne.

Car à 26 ans, Thiem n'est plus simplement un jeune surdoué déboulant dans les hautes sphères du tennis mondial comme les Daniil Medvedev (24 ans en février), Alexander Zverev (22 ans) ou Stefanos Tsitsipas (21 ans). Il a désormais de l'expérience avec notamment trois finales de Grand Chelem.

"Il ne fait plus vraiment partie de la nouvelle génération, confirme Novak Djokovic. Ca fait des années qu'il est là, qu'il est un joueur établi dans le Top 5, Top 10".

Verre à moitié vide ou à moitié plein, l'Autrichien est le joueur en devenir qui a le plus menacé la suprématie du trio Federer-Nadal-Djokovic en atteignant trois finales du Grand Chelem, mais sans toutefois parvenir à s'imposer (Roland-Garros 2018 et 2019, Australie 2020). Seul, parmi les jeunes, Medvedev en a joué une, à l'US Open 2019 où il a poussé Nadal au 5e set.

- Spin rasant -

Malgré une taille de 1,85m loin des standards des jeunes loups Tsitsipas, Zverev ou Medvedev qui affleurent les 2m, Thiem est une machine physique qui rappelle immanquablement sur ce point son illustre compatriote Thomas Muster qui avait atteint le 1er rang ATP (1996) et décroché un titre à Roland-Garros en 1995.

Comme Muster qui, après s'être fait renverser par un chauffard s'entrainait à frapper ses énormes coups droits assis et la jambe gauche prise dans un plâtre du pied à la hanche, Thiem est un bourreau de travail.

Il a ainsi effectué un lourd travail physique à Miami en décembre, et il est arrivé en Australie dès le 20 décembre pour ajuster son jeu en vue de l'Open d'Australie pendant un mois et demi.

Avec son bras droit il développe un jeu à la fois rapide et puissant, y compris côté revers qu'il joue à une main ce qui est rare en ces temps sur le circuit. Sa balle, avec énormément de spin, est à la fois rapide car rasante, et extrêmement lourde à renvoyer.

"Avant même de commencer à travailler avec lui, en tant que spectateur j'ai toujours beaucoup apprécié son jeu. C'est le tennis que j'aime. Il est incroyablement complet", souligne le coach Nicolas Massu qui s'est lié avec Thiem au printemps 2019.

"Ca n'allait pas" -

Jusque-là, c'est sur la terre battue que son jeu était le plus efficace et c'est donc à Roland-Garros qu'il était le plus attendu.

Mais Massu est persuadé depuis le début que Thiem était capable de jouer au plus haut niveau sur toutes les surfaces.

Il a la force de caractère nécessaire et l'a encore démontré à Melbourne en se séparant de Muster deux semaines seulement après l'avoir pris pour conseiller en vue de l'Open d'Australie. "Ca n'allait pas", a-t-il simplement expliqué.

Encore fallait-il gagner en confiance estime son coach.

En 2019, Thiem a déjà progressé sur dur en remportant le Masters 1000 d'Indian Wells face à Federer en finale.

"En gagnant un tournoi comme Indian Wells, tu commences à te sentir capable de faire de grandes choses", explique Massu en rappelant que la surface sur laquelle s'est jouée le tournoi californien était un "dur lent avec des rebonds très hauts", soit une combinaison "parfaite pour son jeu".

Avec cette confiance, il a remporté les tournois de Pékin et Vienne sur dur, et joué la finale des Masters de fin d'année à Londres également sur dur. Son seul vrai couac sur cette surface a été son élimination au 1er tour de l'US Open.

"Parfois, ce sont de petits détails qui font la différence. Mais c'est surtout une histoire de confiance, il faut se croire capable de jouer le même tennis sur les deux surfaces (dur et terre, ndlr)", a insisté Massu.

Même s'il a encore échoué devant l'ultime obstacle, Thiem semble l'avoir intégré. Et il sera parmi les grands favoris au prochain Roland-Garros.