Open d’Australie: Garcia perd un set "d'adaptation" mais passe au 2e tour

Caroline Garcia, 43e mondiale, s'est qualifiée mardi pour le deuxième tour de l'Open d'Australie en battant l'Américaine Madison Brengle (95e), 6-7 (5/7), 6-2, 6-2 malgré "trop de hauts et de bas".

La Française de 26 ans a perdu son premier jeu de service et a couru après le score tout au long du premier set, finalement perdu au tie-break.

"J’ai eu un temps d’adaptation par rapport à son jeu, qui est particulier. J’ai eu malgré tout beaucoup d’occasions dans le premier set mais j’avais trop de hauts et de bas dans mon intensité. J’étais frustrée d’avoir perdu ce premier set après les efforts consentis pour être revenue", a-t-elle expliqué.

L'ancienne N.4 mondiale a ensuite pris le dessus pour remporter les deux dernières manches et s'imposer en 2h01.

"J’ai réussi à rester calme et à bien me concentrer sur mon début de deuxième set, sur chaque point et chaque jeu. C’est très bien de savoir gagner des matchs compliqués en faisant du mieux possible par rapport à mon niveau du jour", s’est réjouie Garcia.

Au prochain tour, elle affrontera la Tunisienne Ons Jabeur (78e), qui l'avait battue au premier tour du dernier US Open.