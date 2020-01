Open d'Australie: Jo-Wilfried Tsonga abandonne sur blessure au 1er tour

Jo-Wilfried Tsonga, 33e mondial, a été contraint à l'abandon au 1er tour de l'Open d'Australie face à l'Australien Alexei Popyrin (96e) en raison de douleurs récurrentes au dos, mardi à Melbourne.

Le Français de 34 ans n'a pas repris le jeu au changement de côté après la perte du 3e set. Popyrin menait 6-7 (5/7), 6-2, 6-1.

"Dès que je pousse, je prends une châtaigne", a-t-il expliqué sur le court au kiné du tournoi, qui se trouve être celui de l'équipe de France de Coupe Davis.

Puis il a expliqué au médecin, venu lui aussi sur le court, avoir déjà reçu des injections et pris, juste avant le match, des anti-inflammatoires et du paracétamol. Le médecin lui a alors dit qu'il ne pouvait rien lui donner de plus et Tsonga a jeté l'éponge.