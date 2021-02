Open d'Australie: Kenin tombe de haut, Mladenovic grimpe

La tenante du titre Sofia Kenin, incapable de maîtriser se nerfs, a été éliminée au deuxième tour de l'Open d'Australie jeudi, au contraire de Kristina Mladenovic qui retrouve le troisième tour d'un Majeur pour la première fois depuis 2018.

Devant des tribunes enfin remplies et bruyantes, Rafael Nadal et Daniil Medvedev ont déroulé, contrairement à Stefanos Tsitsipas qui a été poussé au cinquième set.

"J'ai eu mes chances, Mais je n'ai pas su les saisir, parce que j'ai été paralysée par la nervosité". En pleurs, Kenin (4e mondiale) a expliqué avoir été submergée par les émotions, au point d'être balayée par Kaia Kanepi (65e) 6-3, 6-2 en 1h04.

"Depuis l'année dernière, depuis mon titre, j'ai l'impression que tout le monde m'attend. Et aujourd'hui, je n'arrivais pas à conclure, je n'étais pas là. Ma tête n'était pas là", a-t-elle analysé.

Mladenovic aussi était attendue, et depuis longtemps. La Française (52e) n'avait plus joué un troisième tour à Melbourne depuis 2016 (elle avait même à chaque fois perdu au premier tour) et en Grand Chelem depuis Wimbledon 2018.

Elle le fera samedi, contre Jessica Pegula (61e), après avoir écarté sans grande difficulté Nao Hibino (76e) 7-5, 6-1.

Tendue en début de match, la joueuse de 27 ans s'est retrouvée menée 5-3. Mais dès lors, elle a aligné quatre jeux pour remporter la manche et n'a plus laissé le moindre espoir à Hibino.

- "Montée en puissance" -

"Je n'étais vraiment pas satisfaite du niveau de jeu jusqu'à 5-3, mais j'ai continué à chercher comment m'en sortir. Au fur et à mesure, j'ai retrouvé mes appuis et mes frappes. Mais surtout, je suis satisfaite d'avoir remonté cette fin de premier set mentalement. Je ne me suis pas crispée, je ne suis pas partie dans du négatif, je suis restée positive. Quand j'ai réussi à revenir à 5 partout, j'ai senti de nouveau cette montée en puissance", a-t-elle raconté.

Il y aura ainsi deux Françaises au troisième tour de l'Open d'Australie, après la qualification mercredi de Fiona Ferro (46e). Chez les messieurs, seul Adrian Mannarino a atteint ce stade. Vendredi, Ferro affrontera la lauréate du dernier Roland-Garros Iga Swiatek (17e), et Mannarino (36e) jouera contre le finaliste du dernier US Open Alexander Zverev (7e).

Nadal, lui, était heureux d'avoir eu un nouveau match à sa main -brièvement perturbé par une spectatrice qui devait "avoir trop bu de gin ou de tequila", selon lui- car son dos le fait toujours souffrir.

"Je ne me déplace pas comme je le voudrais sur le court. Mais je me bats pour trouver la solution", a-t-il déclaré après avoir déroulé contre Michael Mmoh (177e et issu des qualifications) 6-1, 6-4, 6-2 en 1h47.

- Fête -

"Ca ne va pas assez bien si je veux aller loin et atteindre mon véritable objectif", a-t-il reconnu en ajoutant ne pas s'attendre "à un miracle, mais à une amélioration". Le match contre Cameron Norrie (69e) au prochain tour "sera un bon test", a-t-il estimé.

Medvedev, lui, s'est offert une qualification facile le jour de son 25e anniversaire, face à Roberto Carballes (99e), écarté 6-2, 7-5, 6-1 en 1h44.

"Si j'avais perdu, j'aurais fêté (l'anniversaire, ndlr) mais là, je ne peux pas. Demain je m'entraîne pour être prêt pour le prochain match", a-t-il souligné. Ce sera contre Filip Krajinovic (33e).

Le sens de la fête, Tsitsipas (6e) a bien failli le perdre tant il a été chahuté par Thanasi Kokkinakis qu'il a finalement battu 6-7 (5/7), 6-4, 6-1, 6-7 (5/7), 6-4 en 4h32.

L'Australien d'origine grecque, ancien espoir qui a chuté au classement en raison de blessures, a joué nettement au-dessus de son classement de 267e mondial.

"Thanasi est un grand compétiteur, un grand combattant, a souligné Tsitsipas. Il a été très difficile à jouer aujourd'hui. Il a un grand talent, un grand potentiel et je suis sûr qu'il en est conscient. Malgré la difficulté du match, j'ai été heureux de jouer aujourd'hui et de montrer au monde du tennis de grande qualité".