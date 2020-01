Open d'Australie: la tenante du titre Naomi Osaka ouvre lundi le bal de début d'année

Tenante du titre, la Japonaise Naomi Osaka (N.3 mondiale) aura l'honneur d'ouvrir lundi l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de l'année, en affrontant la Tchèque Marie Bouzkova (59e) à partir de 11h00 (01h00 française) dans la Rod Laver Arena de Melbourne.

Côté Français, Caroline Garcia (46e), Fiona Ferro (63e) et Pauline Parmentier (133e) seront les premières des cinq Bleues à jouer, contre Madison Brengle (95e), Alison van Uytvank (47e) et Qiang Wang (29e) respectivement. Chez les messieurs, Benoît Paire (24e), Ugo Humbert (57e), Corentin Moutet (70e), Grégoire Barrère (82e) et Quentin Halys (215e et issu des qualifications) seront les cinq premiers des 13 Tricolores du tableau masculin à jouer, respectivement contre Cedrik-Marcel Stebe (153e), John Millman (47e), Marin Cilic (39e), Mohamed Safwat (172e) et Filip Krajinovic (41e).

Après Osaka, c'est la reine de l'Australian Serena Williams (9e) qui débutera contre la Russe Anastasia Potapova (90e) sa quête d'un 8e titre à Melbourne, qui serait son 24e trophée du Grand Chelem.

Roger Federer (3e) entrera ensuite en lice face à l'Américain Steve Johnson (81e).

La session de nuit sera également très prestigieuse dans l'enceinte Rod Laver avec les débuts devant son public de la N.1 mondiale Ashleigh Barty, face à l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (120e), avant l'entrée sur le court de Novak Djokovic (2e), favori du tableau masculin et qui vise un 8e titre dans cette première levée du Grand Chelem de l'année. Le Serbe affrontera pour commencer le corriace Allemand Jan-Lennard Struff (37e).

Le programme de la Margaret Court Arena sera lui aussi alléchant, avec notamment le match des extrêmes entre Venus Williams (55e à 39 ans) et sa compatriote américaine Coco Gauff (67e à 15 ans). C'est en battant son aînée au premier tour de Wimbledon l'an dernier que Gauff s'était fait un nom.

En soirée, le demi-finaliste de l'an passé Stefanos Tsitsipas (6e) affrontera Salvatore Caruso (94e).

Programmes des principaux matchs et des principaux courts lundi lors de la 1re journée de l'Open d'Australie

Rod Laver Arena

. A partir de 11h00 (01h00 française)

Naomi Osaka (JPN/tête de série N.3) - Marie Bouzkova (CZE)

Anastasia Potapova (RUS) - Serena Williams (USA/8)

Steve Johnson (USA) - Roger Federer (SUI/3)

. A partir de 19h00 (09h00 françaises)

Ashleigh Barty (AUS/1) - Lesia Tsurenko (UKR)

Jan-Lennard Struff (GER) - Novak Djokovic (SRB/2)

Margaret Court Arena

. A partir de 11h00 (01h00 française)

Denis Shapovalov (CAN/13) - Marton Fucsovics (HUN)

Katerina Siniakova (CZE) - Petra Kvitova (CZE/7)

Venus Williams (USA) - Coco Gauff (USA)

. A partir de 19h00 (09h00 françaises)

Stefanos Tsitsipas (GRE/6) - Salvatore Caruso (ITA)

Sloane Stephens (USA/24) - Shuai Zhang (CHN)

Melbourne Arena

A partir de 11h00 (01h00 française)

Matteo Berrettini (ITA/8) - Andrew Harris (AUS)

Kristie Ahn (USA) - Caroline Wozniacki (DEN)

Juan Ignacio Londero (ARG) - Grigor Dimitrov (BUL/18)

Samantha Stosur (AUS) - Catherine McNally (USA)

1573 Arena

A partir de 11h00 (01h00 française)

Sam Querrey (USA) - Borna Coric (CRO/25)

Reilly Opelka ((USA) - Fabio Fognini (ITA/12)

Madison Keys (USA/10) - Daria Kasatkina (RUS)

Johanna Konta (GBR/12) - Ons Jabeur (TUN)

Court 3

. Pas avant 16h00 (06h00 françaises)

John Millman (AUS) - Ugo Humbert (FRA)

Court 5

Marin Cilic (CRO) - Corentin Moutet (FRA)

Court 10

A partir de 11h00 (01h00 française)

Mohamed Safwat (EGY) - Grégoire Barrère(FRA)

Court 12

Madison Brengle (USA) - Caroline Garcia (FRA)

Court 14

Fiona Ferro (FRA) - Alison van Uytvank (BEL)

Court 15

Qiang Wang (CHN) - Pauline Parmentier (FRA)

Court 22

Quentin Halys (FRA) - Filip Krajinovic (SRB)

Benoît Paire (FRA) - Cedrik-Marcel Stebe (GER)