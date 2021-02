Open d'Australie: le spectre des blessures post-confinement plane

Le dos de Nadal, l'épaule de Serena, les abdominaux de Djokovic et Berrettini, les fessiers de Medvedev... Après 14 jours de confinement et une semaine de jeu, les blessures plus ou moins graves fleurissent lors de l'Open d'Australie.

Quatorze jours de confinement, cela n'est certainement pas anodin pour des athlètes de haut niveau. En particulier pour ceux qui ont subi un confinement strict pour avoir été cas contact dans l'avion qui les acheminait vers l'île-continent.

Samedi, Novak Djokovic ne s'est pas entraîné, selon des medias, pour aller passer des examens et établir l'étendue de la blessure aux abdominaux qui a failli lui coûter le tournoi dès le troisième tour, vendredi.

"Je le sais, c'est une déchirure musculaire", avait-il affirmé à l'issue de la rencontre, remportée en serrant les dents et en profitant peut-être du manque d'expérience de son adversaire Taylor Fritz, alors que le Serbe semblait à deux doigts d'abandonner.

Le tenant du titre a lui-même dit ne pas être certain de pouvoir "revenir sur le court" dimanche pour affronter le grand serveur canadien Milos Raonic.

Des douleurs abdominales ont également donné des sueurs froides à Matteo Berrettini contre Karen Khachanov samedi.

"Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai senti une douleur sous mes côtes (à gauche). Le physio a dit qu'il n'y avait pas d'élongation, que ce devait être un petit problème musculaire", a expliqué le cogneur italien.

- Perte de concentration -

Alors qu'il menait deux sets à zéro, il a fait venir le médecin sur le court pour se faire masser.

"Ca me faisait mal surtout au service et j'ai perdu un peu de concentration. Alors je suis très heureux d'avoir remporté ce troisième set. Il me reste à faire du bon boulot avec le physio avant de revenir sur le court dans deux jours", a-t-il raconté.

Daniil Medvedev a eu une petite alerte durant sa rencontre avec Filip Krajicek, le premier match du tournoi où il a été accroché. Semblant souffrir au niveau du muscle fessier ou du haut de la cuisse, il a demandé un temps mort médical pour sortir se faire masser. Rien de grave manifestement puisqu'il a infligé un 6-0 à son adversaire dans la manche décisive.

Les petits bobos à l'épaule qui ont gêné Naomi Osaka et Serena Williams la semaine avant l'Open d'Australie, les poussant à déclarer forfait avant les demi-finales du Gippsland Trophy et du Yarra Valley respectivement, semblent oubliés également. Les deux championnes ont survolé leurs trois premiers matches et font honneur à leur statut de prétendantes au titre.

Autre prétendante au physique inquiétant, la N.1 mondiale Ashleigh Barty: l'énorme bandage qu'elle arbore à la cuisse gauche n'augure rien de bon.

- Signe extérieur -

Mais l'Australienne se veut rassurante: "le bandage est très gros, mais c'est plus pour s'assurer qu'il ne se décolle pas. J'ai joué beaucoup de matches ces derniers jours après une coupure de douze mois, alors c'est plus une aide qu'autre chose", a-t-elle assuré.

Reste que cet emplâtre est le signe extérieur d'une douleur qui "s'est réveillée mardi à l'échauffement avant le match" du premier tour expédié 6-0, 6-0 en 44 minutes.

"Clairement, ça n'a aucune influence sur mon jeu", a-t-elle insisté.

Quant à Nadal, il a pour la première fois samedi ressenti un "mieux" au dos depuis que les douleurs sont apparues en janvier à son arrivée en Australie. Elles l'avaient empêché de jouer le moindre match officiel avant le Majeur.

"Mon dos n'allait pas mieux de jour en jour. C'est AUJOURD'HUI qu'il va mieux ! C'est le premier jour que je ressens une amélioration", a-t-il commenté avec un entrain dans la voix qu'on ne lui avait pas entendu du tournoi.

Car, avec un physique retrouvé -ou presque- ce sont de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à lui. "Ma plus grande victoire c'est que mon dos va mieux", a-t-il d'ailleurs estimé samedi après avoir battu Cameron Norrie et s'être ainsi qualifié pour la deuxième semaine. L'objectif d'un 21e titre record en Grand Chelem reprend vie.