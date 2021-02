Open d'Australie: Medvedev attend Nadal, Barty a perdu le fil

Daniil Medvedev poursuit sur son impressionnante lancée: le N.4 mondial, invaincu depuis trois mois et demi, a rallié le dernier carré de l'Open d'Australie en essorant son compatriote Andrey Rublev (8e), mercredi à Melbourne.

Libéré des douleurs dorsales qu'il a su gérer en début de tournoi, Rafael Nadal, en quête d'un 21e sacre record en Grand Chelem, passe un test grandeur nature face au N.6 mondial Stefanos Tsitsipas en soirée en Australie (à partir de 9h30 française/8h30 GMT).

En mode rouleur compresseur, donnant souvent le sentiment d'être infranchissable, Medvedev (25 ans) a fait craquer physiquement Rublev, son cadet de deux ans, battu 7-5, 6-3, 6-2 en à peine plus de deux heures, sous un chaud soleil, rare depuis le début de la quinzaine.

"Je crois que je suis un des premiers à fatiguer autant Andrey sur un court, je suis très content de ça", sourit Medvedev, demi-finaliste pour la première fois à Melbourne, pour la troisième fois en Grand Chelem (après l'US Open 2019 et 2020).

"C'est un de mes meilleurs matches dernièrement, pas seulement ici, mais même en prenant l'année dernière", estime-t-il.

Ce n'est pas peu dire. Car à cheval sur 2020 et 2021, le Russe est sur une série de dix-neuf victoires, titré successivement au Masters 1000 de Paris, au Masters de fin de saison, puis à l'ATP Cup avec la Russie au début du mois. Il est également sur une série de onze succès d'affilée face à des joueurs du top 10.

- Massé après la balle de match -

Image inhabituelle toutefois: le Russe, qui montera sur la troisième marche du podium mondial pour la première fois lundi, a été brièvement massé au niveau de la cuisse gauche à même sa chaise, le match à peine terminé.

"J'ai senti une crampe au quadriceps au dernier changement de côté. Il ne fallait pas que je le montre. Les trois derniers points, je ne pouvais pas vraiment bouger ma jambe gauche avant de servir, donc ce n'était pas facile", explique-t-il.

L'autre demi-finale oppose jeudi le N.1 mondial Novak Djokovic à l'invité surprise Aslan Karatsev, 114e joueur mondial et issu des qualifications.

C'est la troisième fois dans l'ère Open que le tennis russe compte deux représentants dans le dernier carré en Grand Chelem, après l'US Open 2001 (Safin et Kafelnikov) et 2006 (Davydenko et Youzhny).

Dans le tableau féminin, coup d'arrêt pour Ashleigh Barty: la N.1 mondiale a soudainement perdu le fil face à la Tchèque Karolina Muchova (27e) dans un match à deux faces (1-6, 6-3, 6-2).

Un trophée à la veille du premier Grand Chelem de la saison, aucun set perdu pour rallier les quarts de finale, vingt jeux abandonnés en route seulement: Barty faisait tranquillement son petit bonhomme de chemin pour son retour sur le circuit après onze mois d'absence, d'abord forcée par la pandémie de Covid-19, puis par précaution sanitaire.

- Retour du public jeudi -

Mais tout a basculé alors qu'elle comptait un set et un break d'avance (6-2, 2-1).

"Un peu perdue sur le court" et avec "la tête qui tourne", Muchova prend alors un temps mort médical. Et la physionomie du match s'inverse.

"Rafraîchie", la Tchèque en revient plus conquérante et plus régulière mais, surtout, Barty perd elle complètement le fil. L'Australienne multiplie les fautes directes (37 !) et ne trouve plus d'intensité. Au point de ne plus gagner que trois des quatorze jeux suivants.

"J'ai perdu le fil. Je suis déçue d'avoir laissé le break médical devenir un tournant du match", regrette Barty.

Voilà ainsi Muchova dans le dernier carré en Grand Chelem pour la première fois, à 24 ans. Elle y affrontera jeudi l'Américaine Jennifer Brady (24e, 25 ans), sortie victorieuse 4-6, 6-2, 6-1 de son duel 100% américain avec Jessica Pegula (61e) et elle en demi-finale majeure pour la deuxième fois après l'US Open 2020.

L'autre demi-finale opposera la N.3 mondiale Naomi Osaka à Serena Williams.

Et le public sera de nouveau le bienvenu en tribunes: le confinement de cinq jours en vigueur à Melbourne s'achève mercredi soir, et jusqu'à quelque 7.500 spectateurs pourront revenir garnir les tribunes de la Rod Laver Arena dès jeudi.