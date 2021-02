Open d'Australie: Mladenovic au troisième tour sans difficulté

Kristina Mladenovic (52e mondiale) s'est qualifiée jeudi sans grande difficulté pour le troisième tour de l'Open d'Australie en éliminant la Japonaise Nao Hibino (76e) 7-5, 6-1.

Au prochain tour, la Française affrontera l'Américaine Jessica Pegula (61e) ou l'Australienne Samantha Stosur (112e).

Face à Hibino, Mladenovic était tendue en début de partie et s'est retrouvée menée 5-3, son adversaire servant pour le set.

"C'était difficile au début, ce n'était pas un match de grande qualité, il y avait beaucoup de fautes directes. Aussi, il y avait beaucoup de vent, ça faisait tourbillon et j'avais du mal à trouver mon ajustement, mes frappes. Je sentais qu'elle aussi, donc c'était vraiment décousu", a expliqué Mladenovic.

Mais la Française a aligné quatre jeux pour remporter la manche et n'a plus laissé le moindre espoir à son adversaire.

"Je n'étais vraiment pas satisfaite du niveau de jeu jusqu'à 5-3, mais j'ai continué à chercher comment m'en sortir. Au fur et à mesure, j'ai retrouvé mes appuis et mes frappes. Mais surtout, je suis satisfaite d'avoir remonté cette fin de premier set mentalement. Je ne me suis pas crispée, je ne suis pas partie dans du négatif, je suis restée positive. Quand j'ai réussi à revenir à 5 partout, j'ai senti de nouveau cette montée en puissance. Ca a payé et je suis satisfaite du niveau de jeu en suite, j'ai su contrôler mes plans de jeu prévus", a-t-elle raconté.

Mladenovic (27 ans) n'a plus joué le troisième tour à Melbourne depuis 2016, lorsqu'elle avait été battue à ce stade par Daria Gavrilova. Depuis, elle avait à chaque fois perdu au premier tour. Et elle n'avait plus atteint ce stade en Grand Chelem depuis Wimbledon 2018.

"Ca faisait effectivement un moment, même si l'année dernière, c'est difficile de la compter comme une saison. Chaque Grand Chelem a son histoire, j'ai eu des matchs compliqués, des adversaires plus fortes, je n'étais pas la favorite. On avance et c'est un nouveau Grand Chelem. Je suis très contente de mon premier tour et d'avoir été constante aujourd'hui pour retrouver un troisième tour", a-t-elle commenté.

Il y aura ainsi deux Françaises au troisième tour de l'Open d'Australie, après la qualification mercredi de Fiona Ferro. Chez les messieurs, seul Adrian Mannarino a atteint ce stade.