Open d'Australie: Mladenovic débordée, Melbourne Park vidé

Dernière représentante française en lice, Kristina Mladenovic a été rapidement submergée au troisième tour de l'Open d'Australie samedi. A Melbourne reconfinée, le tennis sonne de nouveau creux pour au moins cinq jours.

En soirée, Rafael Nadal met une nouvelle fois à l'épreuve son dos douloureux.

. Mladenovic prise de vitesse

Etouffée et saoulée de coups: Mladenovic (50e), qui court après une deuxième semaine en Grand Chelem depuis près de quatre ans (Roland-Garros 2017), a été prise à la gorge par Jessica Pegula (61e), victorieuse 6-2, 6-1 en seulement 68 minutes.

Très vite, la cadence imposée par l'Américaine, en particulier en coup droit, s'est révélée irrésistible, et jamais elle n'a laissé respirer Mladenovic. Jusqu'au bout, Pegula, pas maladroite non plus en toucher, a distribué ses frappes à plat sans sourciller. Avec 21 coups gagnants pour seulement 13 fautes directes, elle s'est offert "avec la manière" son premier huitième de finale en Grand Chelem, à 26 ans. Elle y défiera l'Ukrainienne Elina Svitolina (5e).

"Ce n'est pas tous les jours qu'on prend autant de coups gagnants sans pouvoir vraiment installer son jeu. J'explosais, j'étais débordée", résume "Kiki", qui était la dernière Française en course, tableaux féminin et masculin confondus.

Ce troisième tour reste une éclaircie pour elle. Elle n'avait plus atteint ce stade de la compétition en Grand Chelem depuis deux ans et demi (Wimbledon 2018). Ni remporté deux matches de suite sur le circuit principal depuis octobre 2019.

Karolina Pliskova (6e) a elle été surprise par Karolina Muchova (7-5, 7-5) dans un duel 100% tchèque, non sans avoir pris le large 5 jeux à 0 dans le second set.

La N.1 mondiale Ashleigh Barty affronte la Russe Ekaterina Alexandrova (32e) en soirée.

. Medvedev, le cinquième élément

Ses six premières tentatives s'étaient soldées par autant de défaites. Cette fois, contre Filip Krajinovic (33e), Daniil Medvedev (4e) a terminé en vainqueur un match en cinq manches (6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-0).

Forcément, ça n'a pas été de tout repos.

Medvedev a d'abord pris l'avantage deux sets à zéro, mais Krajinovic a remporté le troisième. Surtout, le suivant a été douloureux pour le Russe, tant dans sa tête que dans son corps. Ses invectives répétées à l'égard de son entraîneur français Gilles Cervara ont poussé ce dernier à quitter les tribunes. Puis, à 5-2, il s'est fait masser l'arrière de la cuisse gauche.

"Il m'a dit qu'il était sûr que j'allais gagner mais qu'il allait me laisser seul pour que je me calme", raconte Medvedev.

A cheval sur 2020 et 2021, le voilà désormais sur une série de dix-sept victoires après ses titres au Masters 1000 de Paris et au Masters en fin de saison dernière. Prochain adversaire: l'inattendu Américain Mackenzie McDonald (192e).

Après son marathon de plus de quatre heures et demie au tour précédent, Stefanos Tsitsipas (6e) s'est débarrassé vite fait bien fait 6-4, 6-1, 6-1 du Suédois Mikael Ymer (95e).

Andrey Rublev (8e), tombeur de Feliciano Lopez (65e) 7-5, 6-2, 6-3, n'a pas traîné non plus et affrontera le Norvégien Casper Ruud (28e), nouveau venu en huitièmes de finale en Grand Chelem.

. Et on recoupe le son

A peine réinvité, déjà chassé: depuis vendredi un peu avant minuit, le public n'est plus le bienvenu à Melbourne Park, et le tennis, qui reprenait vie depuis le début de la semaine, a brutalement replongé dans le silence.

Pour la première fois depuis que la pandémie de Covid-19 s'est installée, on redécouvrait pourtant avec délice les ambiances enflammées et les émotions qui vont avec sur les courts australiens. Mais l'émergence d'un foyer épidémique à Melbourne a conduit les autorités locales à décréter sans attendre un nouveau confinement de cinq jours dès samedi.

Et voilà que, de nouveau, le tennis sonne creux et doit reprendre sa triste vie sous bulle sanitaire. Jusqu'à mercredi au moins.

"Ça fait une grande différence. Je me réjouissais d'avoir enfin l'occasion de jouer sur un grand court devant du public, c'est pas de chance", s'est désolée Muchova.

Un malheureux rebondissement de plus pour le Grand Chelem australien, déjà largement balloté par les contraintes sanitaires.

. Où en est Nadal ?

Sur la Rod Laver Arena en soirée, nouveau test physique pour Nadal, cette fois face au Britannique Cameron Norrie (69e).

"L'évolution n'est pas aussi satisfaisante que je voudrais", a-t-il dit de son dos qui grince toujours après son deuxième tour jeudi.

"Si ça ne s'améliore pas avec les soins qu'on va essayer, on se retrouvera dans une situation plus limite", a prévenu le N.2 mondial, en quête d'un 21e trophée record en Grand Chelem.

Sur la John Cain Arena, duel de cogneurs en perspective entre Matteo Berrettini (10e) et Karen Khachanov (20e).