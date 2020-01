Open d'Australie: Nadal "à un très bon niveau" pour passer au 2e tour

Rafael Nadal s'est très facilement qualifié mardi, aux dépens du Bolivien Hugo Dellien (73e) 6-2, 6-3, 6-0, pour le 2e tour de l'Open d'Australie où il vise un 20e titre du Grand Chelem pour égaler Roger Federer.

"C'est un bon début. Le 3e set en particulier a été très bon, j'ai joué à un très bon niveau", a commenté l'Espagnol, N.1 mondial.

"Dans les deux premières manches, j'ai fait un peu plus attention: je ne voulais pas surjouer, et en même temps je ne voulais pas mal jouer non plus ! Je cherchais juste à être solide, à ne pas faire de fautes. Je voulais faire ce que je sais que je peux faire, pour me mettre dans le rythme. C'était mon objectif au début du match. Et ensuite, bien sûr, avec l'avantage au score, j'ai essayé de jouer au niveau où je pense qu'il faudra que je joue pour faire un bon résultat dans le tournoi", a-t-il ajouté.

Il a mis 2h02 pour s'imposer, tandis que son grand rival suisse n'avait mis que 1h21 pour passer le premier obstacle, la veille en la personne de Steve Johnson (75e).

Nadal, affrontera au prochain tour l'Argentin Federico Delbonis (76e) ou le Portugais Joao Sousa (59e).

Le tenant du titre Novak Djokovic a lui remporté son premier match, lundi, en 2h16 mais en cédant un set à l'Allemand Jan-Lennard Struff (37e) qui représentait sans doute un adversaire plus coriace.