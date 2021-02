Open d'Australie: Osaka brise encore la quête de Serena Williams, Djokovic le rêve de Karatsev

Naomi Osaka a une nouvelle fois brisé la quête de Serena Williams d'un 24e sacre historique en Grand Chelem en demi-finales de l'Open d'Australie, jeudi à Melbourne. La Japonaise visera un quatrième trophée majeur face à la nouvelle venue américaine Jennifer Brady samedi.

Sur la Rod Laver Arena baignée de soleil et de nouveau ouverte au public, après la levée du confinement mercredi soir, la cadette des sœurs Williams s'est inclinée 6-3, 6-4 en pile 1h15.

Les larmes qui ont précipité la fin de sa conférence de presse expéditive le trahissent: pour la star américaine, probablement apparue dans sa meilleure forme physique depuis son retour de grossesse au printemps 2018, c'est une désillusion de plus - à 39 ans - dans sa quête d'une 24e couronne en Grand Chelem qui lui permettrait d'égaler le record absolu détenu par l'Australienne Margaret Court.

La nuit tombée, Novak Djokovic a mis fin 6-3, 6-4, 6-2 à la folle aventure du qualifié russe Aslan Karatsev (114e), premier joueur dans l'ère Open à s'inviter dans le dernier carré dès son premier Grand Chelem. Tout sourire, car "sans douleur" aux abdominaux.

"Je ne me suis pas senti aussi bien de tout le tournoi, c'est mon meilleur match, ça arrive au bon moment", se réjouit le N.1 mondial, plus qu'à une victoire d'un neuvième Open d'Australie et d'un 18e titre majeur.

Karatsev, lui, en retire qu'il "peut jouer contre n'importe qui".

Qui de Daniil Medvedev (4e) ou Stefanos Tsitsipas (6e) affrontera "Djoko" ? Réponse vendredi. "Je vais acheter du pop corn et en profiter", prévoit le Serbe.

- "Si un jour je fais mes adieux..." -

Depuis sa maternité, Serena Williams a trébuché à quatre reprises sur la dernière marche, deux fois à l'US Open et deux fois à Wimbledon, en 2018 et en 2019. Cette fois, l'ex-N.1 mondiale aujourd'hui 11e a buté sur l'avant-dernière.

A quoi pensait-elle quand elle a quitté le Central de Melbourne en prenant le temps de saluer le public, la main sur le cœur?

"Je ne sais pas. Si un jour je fais mes adieux, je ne le dirai à personne", a répondu l'Américaine, deuxième joueuse la plus âgée de l'ère Open à figurer dans le dernier carré en Grand Chelem.

En finale de l'US Open 2018 déjà, Osaka, dans le top 20 depuis peu et seulement vingt ans alors, avait tenu le choc dans un match pourtant explosif, au cours duquel Serena Williams s'était emportée contre l'arbitre.

Dans la peau de la favorite cette fois, la Japonaise a parfaitement tenu son rang, un départ poussif ayant permis à l'Américaine de mener 2-0 et un épouvantable jeu de service gâché par trois doubles fautes en milieu de second set mis à part.

"J'étais très nerveuse au début. C'est très intimidant de servir dans le premier jeu et de la voir de l'autre côté du filet", avoue-t-elle.

"Je la regardais jouer quand j'étais petite, et le simple fait d'être sur le court face à elle, c'est un rêve", ajoute Osaka, qui voudrait "que Serena joue pour toujours".

- Patronne -

Osaka, née d'une mère nipponne et d'un père haïtien, et qui vit aux États-Unis, ressemble de plus en plus à la patronne que se cherche le circuit féminin au bout d'une quinzaine particulièrement aboutie.

Face à Serena Williams, elle s'est montrée chirurgicale sur les points importants (quatre balles de break converties sur quatre) et si percutante dans le jeu que sa prestigieuse adversaire en a paru impuissante.

Les grandes occasions transcendent la Japonaise, ex-N.1 mondiale aujourd'hui N.3 (et N.2 si elle s'impose samedi), qui cache une détermination farouche sous son air zen et détaché. Deux chiffres l'illustrent.

Quand elle franchit les huitièmes de finale en Grand Chelem, elle triomphe systématiquement. C'est arrivé trois fois jusque-là, à l'US Open 2018 et 2020, et à l'Open d'Australie 2019.

Des six trophées qui garnissent son palmarès depuis sa révélation en 2018, la moitié sont des tournois majeurs. Un ratio de haut vol.

Pour Brady (24e), son ultime adversaire, conclure contre la Tchèque Karolina Muchova (27e), finalement battue 6-4, 3-6, 6-4, n'a rien eu de simple. A 25 ans, l'Américaine s'offre sa première finale majeure.

"Mes jambes tremblent, mon cœur bat la chamade, a-t-elle décrit après avoir converti sa cinquième balle de match. C'est un accomplissement incroyable."

Cinq mois après sa demi-finale très accrochée contre Osaka à l'US Open (7-6, 3-6, 6-3), sa première en Grand Chelem, la Floridienne d'adoption s'attend à "un match très difficile".

"Je suis sûre que je serai nerveuse, mais je serai super excitée aussi, anticipe-t-elle. Et plus vous évoluez dans ces cercles, plus vous y êtes à l'aise."