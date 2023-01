Open d'Australie: Tommy Paul en demi-finales après sa victoire sur Ben Shelton

L'Américain Tommy Paul, 35e mondial, s'est qualifié pour sa première demi-finale de Grand Chelem en battant son compatriote Ben Shelton (89e) 7-6 (8/6), 6-3, 5-7, 6-4, mercredi à l'Open d'Australie.

"Je suis ravi d'être là... Passer en deuxième semaine d'un tournoi du Grand Chelem, c'est un rêve pour tous les joueurs de tennis. Alors être là maintenant, en demies, c'est incroyable", a déclaré Paul.

A 25 ans, il n'avait encore jamais dépassé les 8es de finale d'un Majeur (stade atteint à Wimbledon 2022). Il affrontera vendredi à Melbourne le Serbe Novak Djokovic (5e) ou le Russe Andrey Rublev (6e), pour tenter de passer en finale.

"C'est la première fois que je jouais sur ce court, la première fois que je jouais un quart de finale, alors pour moi aussi, c'est un beau voyage", a ajouté Paul en référence à son adversaire qui n'avait encore jamais quitté les Etats-Unis avant de venir en Australie en ce début d'année jouer le tournoi d'Adelaïde (éliminé au premier tour des qualifications) puis le Majeur à Melbourne.

Paul est le premier Américain à se hisser dans le dernier carré de l'Open d'Australie depuis Andy Roddick en 2009. Et il est le troisième Américain en activité à jouer une demi-finale de Grand Chelem après John Isner (Wimbledon 2018) et Frances Tiafoe (US Open 2022).

Face à Shelton, le match a été très serré en particulier au premier set quand les deux joueurs en sont arrivés au tie break sans avoir lâché leur mise en jeu. Paul s'est imposé sur sa deuxième balle de set, la première sur son service.

Il a ensuite réussi le break pour mener 4-2 dans la deuxième manche et n'a pas été rattrapé.

Quand il a réussi une nouvelle fois le break dans le troisième set, la partie a semblé joué. Mais, du haut de ses 20 ans, Shelton qui n'a disputé que trois tournois ATP et a intégré l'US Open l'an dernier sur invitation, a recollé immédiatement avant de réussir le break décisif de la manche sur l'ultime jeu de service de Paul.

Ce dernier a pris l'avantage immédiatement dans le quatrième set avec un break pour mener 2-0. Shelton a sauvé une première balle de match à 5-3 sur son service avant de s'incliner sur la seconde, sur le service de Paul.