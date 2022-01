Open d'Australie: Tsitsipas et Medvedev avancent irrésistiblement

Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas progressent irrésistiblement vers un duel en demies à l'Open d'Australie: samedi ils ont atteint les huitièmes de finale avec autorité, tout comme Swiatek et Halep dans le tableau féminin.

. Medvedev se réconcilie avec le public

Le N.2 mondial a facilement écarté le Néerlandais Botic van de Zandschulp (57e) 6-4, 6-4, 6-2 en 1h55 et en a profité pour remettre les choses au point avec les spectateurs.

"J'espérais que vous seriez un peu plus sympa avec moi (que jeudi). Disons qu'il était plus facile de jouer contre un Néerlandais qu'un Australien", a plaisanté Medvedev.

Après sa victoire contre le favori local Nick Kyrgios au tour précédent, Medvedev avait laissé paraître sa colère vis-à-vis du public qu'il avait jugé "irrespectueux".

"Toute bonne relation doit avoir ses hauts et ses bas. Donc je pense qu'il y a une vraie relation entre le public et moi, qu'elle est bonne, divertissante et vraie", a-t-il souligné samedi.

Au prochain tour, il affrontera l'Américain Maxime Cressy (70e).

. Tsitsipas dompte Paire

Stefanos Tsitsipas (4e) a su contenir le jeu du Français Benoît Paire (56e) même s'il lui a cédé un set avant de s'imposer 6-3, 7-5, 6-7 (2/7), 6-4.

"Benoît est l'un des joueurs les plus difficiles à battre parce qu'il a beaucoup de talent et qu'il sent très bien le tennis. Alors je suis vraiment très content", a commenté le Grec, demi-finaliste l'an dernier.

Il affrontera Taylor Fritz (22e) qui a battu l'Espagnol Roberto Bautista (18e) 6-0, 3-6, 3-6, 6-4, 6-3 pour se hisser enfin en huitièmes de finale à Melbourne après trois éliminations successives au troisième tour.

"Tellement de joueurs ont atteint la deuxième semaine d'un Grand Chelem et moi ça m'échappait depuis si longtemps... Souvent j'ai eu des matchs difficiles à cause de tirages au sort", a-t-il commenté quelques minutes après avoir presque pleuré sur le court en savourant cette étape de sa carrière.

L'an dernier, il avait poussé Novak Djokovic, futur vainqueur du tournoi mais diminué par une blessure abdominale, au cinquième set avant de s'incliner.

. Halep et Swiatek volent

La Roumaine Simona Halep (15e) a fait une bouchée de la Monténégrine Danka Kovinic (98e) 6-2, 6-1 en 1h04.

"Je me sens très bien, même s'il fait très chaud aujourd'hui, a confié l'ex-N.2 mondiale. J'ai très bien joué, mais elle était un peu fatiguée".

Halep, 30 ans, avance sans bruit mais sereinement dans le tableau et retrouvera lundi la Française Alizé Cornet (61e) pour tenter de décrocher une place en quarts.

Cette dernière a fêté avec la manière son anniversaire: le jour de ses 32 ans, elle est allée au bout de ses forces pour renverser une situation compromise et battre la Slovène Tamara Zidansek (29e) 4-6, 6-4, 6-2.

"C'était de la survie! La chaleur de Melbourne ne m'avait pas manqué", a-t-elle lancé, s'amusant d'avoir "fait plier (au physique) une gamine de 25 ou 24 ans".

De son côté, la Polonaise Iga Swiatek (9e) a nettement dominé la Russe Daria Kasatkina (23e) 6-2, 6-3.

"Le match a été intense!", a-t-elle assuré. "C'est le début de saison, donc je suis gonflée à bloc", a cependant prévenu la vainqueur surprise de Roland-Garros 2020, en estimant "jouer de mieux en mieux à chaque match".

Sa prochaine adversaire, la Roumaine Sorana Cirstea (38e), devra donc digérer sa belle victoire contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (11e) 6-3, 2-6, 6-2 si elle veut avoir une chance lundi.

La qualification a, en revanche, de nouveau été compliquée pour la N.2 mondiale Aryna Sabalenka.

Pour la troisième fois en autant de matches, la Biélorusse a été fortement mise en danger avant de s'imposer 4-6, 6-3, 6-1 face à la Tchèque Marketa Vondrousova (41e).

"Je suis très heureuse, en particulier parce que je n'ai commis que dix doubles fautes", a-t-elle déclaré en souriant, référence à ses deux premiers matchs catastrophiques sur le plan de sa mise en jeu.

Au prochain tour, elle affrontera l'Estonienne Kaia Kanepi (115e).