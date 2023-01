Open d'Australie: Tsitsipas passe l'obstacle Sinner en 5 sets

Stefanos Tsitsipas, 4e mondial, a fini par battre Jannik Sinner (16e) 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 dans le choc des 8es de finale de l'Open d'Australie, dimanche à Melbourne, et jouera en quarts de finale contre l'inattendu Tchèque Jiri Lehecka (71e).

"C'était long... j'ai l'impression d'avoir passé un siècle sur le court. Mais quelle soirée !", a lancé le Grec de 24 ans.

"J'ai vraiment fait de mon mieux mais j'ai affronté un adversaire très fort qui a joué un tennis incroyable aux troisième et quatrième sets", a-t-il souligné.

"J'ai essayé de rester calme comme le faisait monsieur Rod Laver en son temps", a-t-il ajouté à l'adresse de la légende australienne du tennis, présente dans les gradins.

"J'ai le visage qui brûle après cet effort, je crois que je vais aller me jeter dans la Yarra pour faire passer ça", a-t-il plaisanté en référence au fleuve qui traverse Melbourne et au bord duquel a été érigé le complexe du Melbourne Park.

Comme l'an dernier, Tsitsipas a donc mis fin au parcours de l'Italien à Melbourne, cette fois un tour plus tôt. Mais contrairement à l'an dernier où il s'était imposé en trois sets à sens unique, il a dû cette année s'employer durant 4h00 et fournir un très grand tennis.

Le match a été spectaculaire et accroché avec au total 48 coups gagnants pour Tsitsipas et 54 pour Sinner.

Dans les deux premières manches, Sinner a manqué d'efficacité aux moments clés, contrairement à Tsitsipas. Sur ces deux manches, le Grec a ainsi converti les quatre balles de break qu'il s'est procurées quand Sinner n'en a converti que deux sur huit.

Mais l'Italien a tenu sa mise en jeu dans les deux sets suivants en sauvant la seule balle de break concédée, et réussi, lui, à prendre le service adverse une fois par manche (sur 18 balles de break quand même !) pour obliger Tsitsipas à jouer un set décisif.

Là, Sinner a d'abord sauvé trois balles de break à 2-1 pour égaliser à 2-2 en inscrivant cinq points d'affilée avec autorité et courage. Sur son service suivant, il a de nouveau concédé trois balles de break.

Cette fois, le Grec lui a mis énormément de pression et est parvenu à faire le break pour mener 4-2 avant de confirmer sur sa propre mise en jeu.

Et sur son jeu de service suivant il s'est offert deux balles de match: dès la première il a pris possession du court et conclu la rencontre d'un 17e et dernier coup droit gagnant.

Tsitsipas est parvenu trois fois en demi-finales du Majeur australien (2019, 2021, 2022). Mais c'est à Roland-Garros qu'il a joué son unique finale de Grand Chelem à ce jour, en 2021, lorsqu'il avait été battu par Novak Djokovic.