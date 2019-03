Opiacés: nouvelle plainte à New York contre les Sackler et leur laboratoire Purdue

L'Etat de New York a accusé jeudi la famille Sackler, en première ligne dans la crise des opiacés qui ravage les Etats-Unis, de prélever frauduleusement des fonds de leur société pharmaceutique Purdue Pharma, afin d'éviter qu'ils servent à payer les dommages réclamés en justice.

"Alors que les plaintes s'accumulaient contre Purdue, ils (les Sackler) ont continué à transférer des fonds dans des trust et des comptes off-shore pour qu'ils soient hors de portée" de la justice, a affirmé la procureure générale de l'Etat de New York, Letitia James, lors d'un point presse.

Purdue a démenti ces allégations dans un communiqué.

La société basée dans le Connecticut a affirmé que la procureure générale offrait "peu de preuves pour étayer ses affirmations" et "calomniait" Purdue et ses anciens directeurs, membres de la famille Sackler, "en sapant injustement le travail (...) entrepris pour lutter contre la crise des opiacés".

Ces accusations de transfert frauduleux figurent dans la nouvelle version, élargie, d'une plainte qu'avait déjà déposée New York contre Purdue, fabricant du médicament anti-douleur OxyContin, et d'autres grandes sociétés pharmaceutiques comme Johnson & Johnson.

Toutes sont accusées d'avoir, à travers les Etats-Unis, promu agressivement de puissants antidouleurs de la famille des opiacés, alors même qu'elles connaissaient leurs effets ultra-addictifs et qu'ils auraient dû être réservés au traitement d'un nombre limité de maladies.

Outre les accusations de transferts frauduleux contre Purdue et les Sackler, la plainte élargie vise plusieurs grands distributeurs de médicaments, dont Cardinal Health, principal distributeur d'opiacés de l'Etat de New York.

Ces grossistes sont notamment accusés de "négligence grossière", pour avoir ignoré de nombreux "signaux d'alerte" faisant état de commandes suspectes d'opiacés.

La plainte annoncée jeudi, qui se veut "la plus large" parmi les centaines déposées ces dernières années aux Etats-Unis contre des fabricants et distributeurs d'opiacés, est une mauvaise nouvelle pour Purdue et les Sackler.

Ces derniers s'étaient réjouis mardi d'un premier accord à l'amiable trouvé avec le procureur de l'Etat de l'Oklahoma, par lequel ils acceptaient de payer au total 270 millions de dollars, destinés à un centre universitaire de recherches sur les dépendances, sans reconnaître aucune culpabilité.

L'OxyContin et d'autres opiacés contre la douleur ont été sur-prescrits par le milieu médical pendant des années, entraînant une dépendance croissante aux opiacés et poussant les consommateurs vers des drogues dures comme le fentanyl et l'héroïne.

Les overdoses ont ainsi explosé, tuant 70.000 Américains en 2017, 10% de plus qu'en 2016.

Si plusieurs fabricants sont sur la sellette, Purdue et les Sackler - de grands philanthropes dont le nom orne de nombreux musées aux Etats-Unis et en Europe - ont été au centre des critiques.

Plusieurs grands musées ont annoncé récemment renoncer aux financements venus des Sackler, comme le Guggenheim de New York ou la Tate de Londres.