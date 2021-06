Orages: 16 départements toujours en vigilance orange

Seize départements restaient en vigilance orange dimanche en début de nuit, après l'évacuation d'un premier épisode fortement nuageux vers la Belgique alors qu'une nouvelle dégradation est attendue à partir de la matinée de dimanche, du Massif central vers le Nord-Est, selon Météo France.

Les orages les plus violents, relevant du niveau orange, se sont évacués vers la Belgique, indique Météo France dans son bulletin de vigilance météorologique publié à minuit. Certains départements peuvent toutefois encore être concernés par des cellules orageuses moins actives qui s'évacuent progressivement vers le Luxembourg et l'Allemagne en cours de nuit.

L'épisode orageux de la journée a été marqué par de la grêle, des pluies intenses et de violentes rafales associées, avec par exemple 125 km/h relevés à Lognes et 137 km/h à Meaux en Seine-et-Marne, 129 km/h à Clamecy dans la Nièvre, et 131 km/h à Mont-Saint-Vincent en Saône-et-Loire.

A Saint-Nicolas-de-Bourgueil (Indre-et-Loire), le clocher de l'église est tombé dans la nef après le passage d'une tornade, qui a également arraché le toit de la salle des fêtes et endommagé une cinquantaine de bâtiments et des vignobles, selon le maire Sébastien Berger.

Météo France a également placé le Rhône en vigilance canicule, en raison d'un épisode de canicule précoce pour la saison, et les températures étaient encore en milieu de nuit autour de 28 degrés sur la région lyonnaise. La dégradation orageuse attendue en journée limitera les températures maximales et mettra fin à cette vigilance canicule, avec une fin prévue sur la carte de 16h dimanche.

Dimanche, une nouvelle dégradation orageuse est attendue à partir de la matinée. Après une accalmie dans la nuit, les orages vont reprendre et vont devenir à nouveau virulents à partir de la matinée sur le Massif central et gagner dans l'après-midi le Nord-Est du pays.

Ces orages devraient être particulièrement venteux avec des rafales pouvant dépasser localement les 100 km/h, voire s'accompagner par endroits de phénomènes tourbillonnaires. Ils donneront des pluies intenses à leur passage, occasionnant localement inondations et ruissellements urbains, ainsi que des chutes de grêle, avec une activité électrique marquée.

Les département concernés par le maintien de la vigilance orange sont: l'Ain (01), l'Allier (03), l'Ardèche (07), le Cantal (15), la Côte-d'Or (21), le Doubs (25), la Drôme (26), le Jura (39), la Loire (42), la Haute-Loire (43), la Nièvre (58), le Puy-de-Dôme (63), le Rhône (69), la Haute-Saône (70), la Saône-et-Loire (71) et le Territoire-de-Belfort (90).

Une extension des départements est à prévoir sur la carte de 06h dimanche matin, précise Météo France.