Orages et fortes pluies sur une partie de la France: un Allemand porté disparu

Des orages et des fortes pluies se sont abattus jeudi sur le Centre-Est et le Sud-Est de l'Hexagone, nécessitant des évacuations de campings et colonie de vacances dans le nord du Gard où un Allemand est porté disparu.

Quelque 80 personnes, dont des jeunes Allemands d'une colonie de vacances de la région de Leverkusen, ont été menacées par des eaux de ruissellement en fin de matinée dans des campings à Saint-Julien de Peyrolas (Gard). Toutes ont pu être secourues dans l'après midi à l'exception d'un Allemand de 70 ans qui faisait partie de l'encadrement de la colonie de vacances.

Suite à la brusque montée des eaux de l'Ardèche, l'homme s'est réfugié dans sa caravane qui a été emportée et retrouvée "vide et disloquée" en bordure de la rivière non loin du camping. L' Ardèche a débordé de son lit à plusieurs endroits et présentait jeudi après-midi un débit boueux et violent.

Aux alentours, des véhicules, des pompiers et de nombreux "hommes grenouilles" en combinaison de plongée rouge participaient aux recherches.

Un enfant, en hypothermie, de la colonie de vacances de 120 enfants, ainsi que trois personnes légèrement blessées, ont été hospitalisées à Bagnols-sur-Cèze.

De nombreuses tentes et installations des campings ont été déchirées et démolies par l'orage. "On va sûrement demander un hébergement d'urgence", témoignait sous une pluie battante Gudrun Weissmeyer, 37 ans, une touriste originaire de Munich. "On n'est pas équipés pour ce temps", déplorait-elle en montrant ses deux filles et son mari glissant dans la boue en sandales.

Quelque 300 pompiers dont des renforts venus des Bouches-du-Rhône, de l’Hérault et du Vaucluse, 120 gendarmes ainsi que quatre hélicoptères ont été mobilisés. Au plus fort des intempéries, ces appareils ne pouvaient intervenir pour hélitreuiller les personnes en danger et des équipes de "sauveteurs aquatiques" avec des équipements spécialisés ont dû prendre le relais.

- "phénomène exceptionnel"-

Les très fortes pluies ont engendré des cumuls pouvant atteindre 150 à 200 mm, a précisé la préfecture du Gard parlant d'un phénomène "exceptionnel" et de 108 mm à Saint-Julien de Peyrolas. Après un premier épisode de violents orages jeudi matin, la pluie battante a repris sur la zone depuis 16h.

Huit départements du Sud-Est restaient en vigilance orange "orages" et "pluie-inondation" selon le dernier point de Météo-France à 16H00 : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Gard, Var et Vaucluse.

La vigilance orange a en revanche été levée pour 14 départements de l'Est principalement: Ardèche, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vosges et Territoire-de-Belfort.

Conséquence des orages, en Dordogne et dans le Lot-et-Garonne, 7.500 foyers ont été privés d'électricité à la mi-journée, ainsi que plus de 1.200 foyers dans la Nièvre et un peu plus de 8.000 foyers en Lorraine peu avant 16H dont 4.500 en Moselle, après avoir été jusqu'à 14.000.

Dans ce département, les pompiers sont intervenus une trentaine de fois notamment dans la région de Forbach (nord-est) pour "des parties de toitures arrachées, des arbres tombés sur la chaussée". Dans la Meuse, les pompiers ont enregistré une quarantaine d'interventions "pour des tuiles envolées, des câbles et des cheminées tombés à terre, des inondations". Même nombre de sorties en Meurthe-et-Moselle "pour des opérations de bâchages, des problèmes électriques et des arbres tombés".

A Strasbourg, la ville a fermé par précaution jeudi après-midi les parcs, les cimetières municipaux, ainsi que les "Docks d'été", la plage urbaine éphémère de la ville. Mêmes mesures de sécurité préventives à Metz et à Nancy.

A Auxerre, un violent orage dans la nuit avait inondé des locaux techniques du service d'urgence de l'hôpital "de 3 à 10 cm d'eau", sans impact sur le fonctionnement du service d'urgences, selon les secours.

D'autres orages "particulièrement actifs" se sont abattus sur le Vaucluse , l'Ardèche et la Drôme, avec en trois heures seulement, plus de 200 mm à Sauze et 105 mm à Vallon-Pont-d'Arc, en Ardèche, selon Météo-France.

Dans la Drôme, plusieurs routes du département étaient interdites à la circulation.

Les préfets du Var et des Alpes de Haute-Provence ont également décidé de fermer l’accès aux gorges du Verdon en raison de "fortes rafales de vent" et d'orages.