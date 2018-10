Orages: trois départements du Sud en vigilance orange

L'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales ont été placés lundi en vigilance orange pluie-inondation et orage, a annoncé Météo-France.

Les départements du Var et des Bouches-du-Rhône, qui avaient été placés en vigilance un peu plus tôt dans la journée, ne sont plus concernés par cette vigilance.

Selon Météo-France, il s'agit d'un "épisode pluvio-orageux intense nécessitant un suivi particulier au regard du risque de stationnarité".

Le début d'évènement est prévu le mardi à 00H00 et la fin interviendra au plus tôt le mercredi 10 octobre à 10H00.

"Un axe orageux remonte de Méditerranée. Il s'accompagne d'averses assez fortes qui peuvent donner 30 à 50 mm de pluie en peu de temps. Sur les régions littorales les cumuls peuvent ponctuellement atteindre 80 mm", selon Météo-France.

En début de soirée, il est axé du sud de Marseille à la Camargue et les averses s'étalent ensuite jusqu'aux Cévennes gardoises. Il se décale lentement vers l'ouest.

Au cours des prochaines heures, "l'axe pluvio-orageux continue de se décaler lentement vers l'ouest. Il touche essentiellement les régions littorales où les averses irrégulières sont parfois fortes. Il est moins marqué dans l'intérieur".

Ce passage d'orages traverse le Gard dans la soirée. Il est attendu sur l'Hérault en cours de nuit avant de s'étendre à l'est de l'Aude et une partie des Pyrénées Orientales en seconde partie de nuit.

Mardi, il est prévu qu'il perdure sur l'ouest de l'Hérault et l'est de l'Aude et touche en partie les Pyrénées Orientales entre le Vallespir et les Corbières. Les averses restent assez fortes et peuvent donner 30 à 50 mm de pluie en peu de temps sur ces régions.

Les cumuls attendus mardi sont de 50 à 80 mm et localement 100 à 130 mm sur un axe qui va du Vallespir, aux Corbières et traverse l'Aude jusqu'au Bitterois et à l'Espinouse.

Outre les cumuls de pluie et l'activité électrique, des chutes de grêle et des rafales de vent sont possibles, avertit Météo-France.