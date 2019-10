Orages violents: 42 départements en vigilance orange

Quarante-deux départements ont été placés en vigilance orange par Météo-France en raison d'un épisode d'orages d'automne localement violents pouvant provoquer pluies intenses et grêle, accompagnées de vents forts.

Dans son bulletin, Météo-France prévient qu'"une ligne orageuse active rentre par l'Aquitaine" en cours d'après-midi avant de se "propager vers le nord-est pour progressivement affecter les Charentes, le Poitou, l'ouest du Limousin, le centre et le sud des Pays-de-la-Loire et enfin l'Ile de France et les Hauts de France en soirée".

"Dans la partie sud, les orages gagneront jusque vers les bords de la Méditerranée en milieu de nuit".

Sont prévues "de fortes intensités de pluie sur une courte période, entre 20 et 30 minutes pouvant provoquer des ruissellements, des chutes de grêle et surtout de violentes rafales de vent, jusqu'à 110 km/h localement", ainsi qu'"une forte activité électrique".

Les départements concernés sont les suivants: Charente, Charente-Maritime, Cher, Dordogne, Eure-et-Loir, Gironde, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loiret, Maine-et-Loire, Orne, Sarthe, Deux-Sèvres, Vienne et Haute-Vienne, Aisne, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Corrèze, Eure, Gard, Hérault, Lot, Lot-et-Garonne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vaucluse, Essonne et Val-d'Oise.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent de Sud (foehn) toucheront les Pyrénées.

Météo-France recommande notamment de limiter les déplacements, notamment sur le réseau secondaire, de prendre garde aux chutes d'arbres et objets divers, de ne pas intervenir sur les toitures.