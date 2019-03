Orly-Sud et Orly-Ouest changent de nom avant d'être un terminal unique

Orly-Sud et Orly-Ouest vont disparaître à partir de lundi soir pour laisser place à une nouvelle appellation: Orly 1, 2, 3 et 4 en préambule au basculement en avril vers un terminal unique, a annoncé leur gestionnaire Groupe ADP vendredi.

Les deux anciennes aérogares Sud et Ouest, qui datent respectivement de 1961 et 1971, ont été reliées par un bâtiment de jonction de 80.000 m2 -d'un coût de 400 millions d'euros- qui sera ouvert au public le 16 avril.

Dans la nuit de lundi à mardi, quelque 500 panneaux d'affichage dans l'aéroport et 120 panneaux de signalétique routière seront changés. Les dénominations des arrêts d'Orlyval -la navette automatique qui relie le RER B à l'aéroport- et des parkings seront adaptées à celles des nouvelles zones.

L'ancienne Orly-Ouest abritera les secteurs de départs et d'arrivées 1 et 2, l'ex-Orly-Sud la zone 4 et le nouveau bâtiment de jonction la zone 3.

Le nouveau bâtiment d'une capacité de 8 millions de passagers par an "a pour objectif d'adapter Orly à l'évolution du trafic", a expliqué à l'AFP Edward Arkwright, directeur général exécutif du Groupe ADP.

Celle-ci est marquée ces dernières années par la croissance du trafic low-cost -en 2010, il représentait 23% du trafic de l'aéroport du sud de Paris contre 40% aujourd'hui- et la progression du trafic international long-courrier (Chine, New-York et DOM-COM, les départements et collectivités d'outre-mer).

"Les infrastructures actuelles étaient sous-dimensionnées. Aujourd'hui le terminal unique va permettre d'être beaucoup plus flexible en termes d'évolution du trafic dans les années à venir", selon M. Arkwright.

Orly a accueilli en 2018 quelque 33,1 millions de passagers.

La croissance du trafic s'inscrira "dans le plafonnement et le couvre-feu d'Orly", en "maintenant le nombre de mouvements d'avions grâce à des appareils proposant des capacités plus importantes qu'il y a 10 ans", précise M. Arkwright.

Le trafic de l'aéroport, soumis à un couvre-feu de 23H30 à 06H00, est plafonné à 250.000 mouvements (décollages et atterrissages) par an.

Le projet de renouveau d'Orly va s'étendre jusqu'en 2024 avec pour prochaines grandes étapes la rénovation de tous les espaces communs aux opérations liées au trafic international de l'ex-Orly-Sud, l'arrivée de la ligne 14 au pied du bâtiment de jonction et la réorganisation des accès routiers et du fonctionnement routier de l'aéroport.