Ouest-France annonce l'achat de l'agence de presse économique régionale API

Ouest-France, premier quotidien régional de France, a annoncé l'acquisition de l'agence de presse économique API (Atlantique presse information), basée à Nantes et spécialisée dans l'information économique dans les régions Bretagne et Pays de la Loire.

Cet achat doit permettre à Ouest-France de "renforcer son offre en assurant une couverture complète et pertinente des entreprises et des acteurs économiques de la région", a indiqué mardi soir dans un communiqué le groupe, dont le siège est à Rennes et qui compte plus de 1.350 salariés pour un chiffre d'affaires de 318 millions d'euros.

Disant disposer d'un important lectorat de cadres, "OF" souhaite améliorer "significativement au sein de nos différents supports la couverture de l’actualité économique, qu’elle soit internationale, nationale ou régionale" d'ici la fin de l'année, a expliqué François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef de Ouest-France, cité dans le communiqué.

"Le rachat d’API, reconnue unanimement pour la qualité de son contenu local, nous permet d’atteindre plus rapidement une partie de cet objectif", a-t-il ajouté.

Créée en 1990 à Nantes, API, qui compte 15 salariés pour un chiffre d'affaires d'1,7 million d'euros, édite un fil quotidien et une lettre hebdomadaire, des guides "éco", ou donne encore accès à ses abonnés à une base de données des sociétés régionales.