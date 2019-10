Ouverture de la Coupe du monde: le ski orphelin de ses stars

La Coupe du monde de ski alpin s'ouvre samedi à Sölden (Autriche) et doit composer avec le vide béant laissé par les retraites des stars Marcel Hirscher, Lindsey Vonn et Aksel Lund Svindal.

Cinquante-et-un globes dont 14 trophées du classement général et 185 victoires, c'est le colossal palmarès combiné des trois stars du ski alpin qui ont pris leur retraite cet été: l'Américaine Lindsey Vonn (35 ans) et le Norvégien Aksel Lund Svindal (36 ans), rattrapés par l'âge et les blessures, mais aussi l'Autrichien Marcel Hirscher, usé par des années de très haut niveau à seulement 30 ans.

Sans ces trois têtes d'affiche et au coeur d'une saison "blanche" (sans Jeux olympiques ni Championnats du monde), le ski alpin doit se trouver de nouveaux visages pour conquérir un public à la présence très inégale tout au long de l'hiver (parfois des dizaines de milliers de spectateurs comme à Kitzbühel en Autriche mais aussi de nombreuses aires d'arrivée quasiment vides).

Avec l'absence de la reine Lindsey Vonn, le ski ne perd pas qu'un palmarès mais aussi sa seule star à dépasser le cadre de son sport. Sa compatriote Mikaela Shiffrin semble toute indiquée pour reprendre le flambeau.

La triple tenante du titre du gros globe écrase le circuit, gagne dans toutes les disciplines et semble en route pour battre tous les records du ski alpin, notamment les 86 victoires en Coupe du monde du Suédois Ingemar Stenmark sur lequel Vonn s'est cassé les dents (82 victoires). A 24 ans, Shiffrin compte déjà 60 victoires et reste sur une saison 2018/2019 record, avec 17 succès.

Point de vue notoriété, la skieuse du Colorado s'attache aussi à suivre l'exemple de Vonn: ultra présente sur les réseaux sociaux, elle multiplie les contrats d'image, les couvertures de magazines, mais aussi les émissions avec, cet été, l'animation d'un programme jeunesse avec la nouvelle star de NBA Zion Williamson.

"J'apprécie tout cela, mais j'ai l'impression que les médias en général ont obtenu tout ce qu'ils voulaient de moi, explique-t-elle à USA Today. J'ai l'impression que les gens vont peut-être en avoir marre d'entendre parler de moi. Donc je ne sais pas vraiment s'il reste de la place pour +donner+ plus".

- Suspense chez les hommes -

Chez les hommes, la retraite de l'octuple tenant du titre du gros globe Marcel Hirscher a la vertu de relancer le suspense: les finales de Cortina d'Ampezzo (en Italie, un an avant d'accueillir les Mondiaux) devraient sacrer un vainqueur inédit, étant donné que le seul lauréat toujours en activité, le Suisse Carlo Janka, n'a plus de résultats probants depuis de longues années.

En première ligne pour la succession d'Hirscher se tiennent les deux victimes favorites de l'Autrichien qui partagent son profil de technicien (slalom et géant) et devraient se disputer la timbale: le Français Alexis Pinturault et le Norvégien Henrik Kristoffersen.

Dauphin d'Hirscher l'hiver dernier, Pinturault (28 ans) a retrouvé un très haut niveau en slalom en courant moins d'épreuves de vitesse, où il reste capable de marquer des points, et confirmé ses qualités premières en géant et en combiné (champion du monde à Are l'hiver dernier).

Deux fois 2e du général (2016 et 2018), 3e en 2019, l'ambitieux Kristoffersen (25 ans) voit comme le Français l'occasion de sa vie s'offrir à lui. Les spécialistes de vitesse comme l'Italien Dominik Paris ou le Suisse Beat Feuz devraient avoir du mal à jouer la victoire finale: le calendrier favorise les techniciens et les points habituellement confisqués par Hirscher en géant et en slalom ne leur profiteront pas plus cette saison.

- Réchauffement climatique -

Comme depuis 2000, la saison s'ouvre samedi sur le glacier du Rettenbach dans le Tyrol autrichien. Mais le choix de la date interroge alors que l'enneigement, même à 3.000 m d'altitude, est de plus en plus incertain fin octobre.

Outre le manque de star, le ski semble avoir du mal à faire face au défi du réchauffement climatique, alors que les polémiques se multiplient: des militants écologistes se sont insurgés le week-end dernier de l'ouverture d'une piste dans la station autrichienne de Kitzbühel, simple ruban blanc de neige de culture étalé au milieu d'une pente encore vierge de neige naturelle.

Le calendrier de la saison continue entre autres de multiplier les va-et-vient entre les différents pays d'Europe en synchronisant très peu les circuits hommes et femmes comme c'est le cas à Sölden à partir de samedi. Plus que jamais, le ski doit se réinventer.