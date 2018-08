Ouverture du 44e festival de cinéma américain de Deauville

Le monument d'Hollywood Morgan Freeman et l'héroïne de Sex and the city Sarah Jessica Parker sont attendus à Deauville qui ouvre vendredi son 44e festival de cinéma américain pour une sélection qui renvoie une image sombre des Etats-Unis.

Le festival démarrera vendredi avec la projection du film "Le secret des Kennedy" de John Curran avec l'Australien Jason Clarke, 49 ans, à qui le festival rendra hommage en sa présence. Le film qui "très certainement ne sortira pas en salles", selon Ace Entertainment mais uniquement en payTV ou VOD, revient sur un drame qui mis fin aux chances de Ted Kennedy d'accéder à la Maison blanche.

Samedi, Elle Fanning vient présenter avec Mélanie Laurent, 35 ans, le premier film américain de l'actrice et réalisatrice française, "Galveston" qui doit sortir le 10 octobre en France.

"Elle Fanning est un phénomène hollywoodien parce qu'à 20 ans, elle a déjà tourné 31 films. Elle a tourné avec Sofia Coppola, avec Francis Ford Coppola, avec Woody Allen", dit Bruno Barde, le directeur du festival.

Autre temps fort, Morgan Freeman, l'acteur oscarisé à la voix de velours, est attendu sur les planches le 7 septembre pour un hommage. Ses 134 films ont généré autant de recettes que les films d'Al Pacino et Robert De Niro réunis, selon Bruno Barde.

La star noire américaine de 81 ans "est un acteur immense qui dans sa carrière a manifesté des choix artistiques et politiques qui honorent l'homme", a estimé Bruno Barde.

L'acteur, producteur et réalisateur avait été accusé en mai de harcèlement sexuel par huit femmes interrogées par la chaîne CNN dans la foulée de l'affaire Weinstein. "Je n'ai pas agressé de femmes", avait répondu la star. Certaines des dizaines de personnes interrogées par CNN avaient également décrit un comportement irréprochable.

A la question de savoir s'il pensait que l'ombre de l'affaire Weinstein allait planer sur le festival, M. Barde a répondu: "je m'en fous complètement. Je fais un festival de cinéma. Discuter de faits d'actualité politique, ce n'est pas mon rôle. Je laisse la justice faire son travail."

Mais des rapports hommes/femmes, il sera sans doute question à l'occasion de la venue de Sarah Jessica Clarke, 53 ans, l'héroïne de "Sex and the city".

"C'est une icône, un précurseur car +Sex and the city", c'est la première fois que l'Amérique a parlé à l'écran expressément et artistiquement d'une sexualité féminine", poursuit Bruno Barde.

La série affiche "six saisons, 94 épisodes, 200 millions de spectateur dans le monde, 10 millions en France sur le dernier épisode", selon lui.

Plusieurs autres stars sont attendues pour cette 44e édition: la Britannique Kate Beckinsale, une des accusatrices de Weinstein, les Américains John C. Reilly, Joaquin Phoenix, ou la star du film pour adolescents "Divergente", Shailene Woodley.

- Une vision sombre de l'Amérique -

Derrière les paillettes se profile toutefois une image beaucoup plus sombre de l'Amérique.

"Les films en compétition sont assez tournés vers la réalité sociale. Il n'y a pas de film pamphlétaire contre Trump mais il y a des inquiétudes, des jeunes, des communautés, qui montrent à quel point les Américains ne sont pas rassurés sur l'avenir", a résumé Bruno Barde.

Le jury présidé par Sandrine Kiberlain devra trancher entre quatorze longs métrages, dont huit premiers films.

Parmi ceux qui ont une date de sortie en France, "Leave no trace" de Debra Granik encensé par certains critiques américains (19 septembre), "Blindspotting", un premier film de Carlos Lopez Estrada (le 3 octobre), qui a également reçu de bonnes critiques. Seront en compétition également "Friday's child", de A.J. Edwards, avec Tye Sheridan (qui a joué dans "Mud" de Jeff Nichols), "The Tale" de Jennifer Fox, avec Laura Dern, "The Kindergarten teacher", de Sara Colangelo, avec Maggie Gyllenhaal, ou "Puzzle" de Marc Turtletaub, le producteur de "Little Miss Sunshine".

L'an passé, le festival qui affiche environ 60.000 spectateurs par an, a couronné "The Rider" de Chloé Zhao.