Overwatch League: six nouvelles franchises, dont une à Paris

Six nouvelles équipes, dont une à Paris, vont rejoindre en 2019 l'Overwatch League, la Ligue professionnelle organisée autour du jeu vidéo de tir par équipes Overwatch, a annoncé vendredi le groupe Activision Blizzard.

Ces six équipes seront établies en France (Paris), en Chine (Chengdu, Hangzhou), au Canada (Toronto, Vancouver) et aux Etats-Unis (Washington).

Le mois dernier, les organisateurs de ce championnat organisé sur le modèle des Ligues professionnelles nord-américaines de sport, comme la NBA (basket) et la NFL (football américain), avaient annoncé la création de deux équipes à Atlanta (Etats-Unis) et Guangzhou (Chine).

Pour sa deuxième saison en 2019, l'Owerwatch League, ou OWL, opposera vingt équipes, onze américaines, quatre chinoises et deux européennes, deux canadiennes et une sud-coréenne.

"La saison inaugurale de l'Overwatch League fut un véritable succès", a déclaré Bobby Kotick, directeur général d'Activision Blizzard.

"Durant cette seule saison, les fans ont passé plus de 160 millions d'heures à regarder évoluer les meilleurs joueurs d'Overwatch au monde", a-t-il rappelé.

Parmi les nouveaux arrivants figure, derrière la franchise française, Drew McCourt, fils du magnat de l'immobilier et propriétaire du club de football français de Marseille Frank McCourt.

"Du point de vue d'investisseur à l'échelle mondiale dans le domaine du sport traditionnel, le développement de l'e-sport, et de l'Overwatch League notamment, est remarquable", a expliqué Drew McCourt, propriétaire et fondateur de DM Esports.

Le championnat, dont la première édition a été remportée par Londres, se déroule en deux phases, avec une saison régulière et des play-offs.

Il a lieu à Burbank, dans la banlieue de Los Angeles, mais à terme, il se déroulera selon un format d'un championnat traditionnel avec des rencontres dans chacune des villes sous la forme de matches aller-retour.

L'OWL a séduit des grands noms du sport, comme Robert Kraft, le propriétaire de l'équipe de football américain des New England Patriots et la famille Kroenke, qui contrôle entre autres le club anglais de football d'Arsenal, derrière respectivement les franchises de Boston et des Los Angeles Gladiators.