Pakistan: au moins 12 morts dans une explosion due au gaz

Au moins 12 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées samedi dans une explosion causée par une fuite de gaz à Karachi, une ville portuaire du sud du Pakistan, a indiqué la police.

L'explosion s'est produite dans un bâtiment abritant une banque dans le quartier de Sher Shah, les images publiées sur les réseaux sociaux et à la télévision montrant un immeuble de deux étages aux fenêtres et aux portes totalement soufflées et des documents dispersés sur une large étendue.

Les voitures et les motos garées à proximité ont également été endommagées.

La police régionale a indiqué à l'AFP qu'une équipe de démineurs était sur place mais qu'une "fuite de gaz semble être à l'origine de l'explosion".

Dans un communiqué, elle a confirmé la mort de 12 personnes, ajoutant que 13 autres avaient été blessées.

Les explosions provoquées par des bonbonnes de gaz défectueuses -- utilisées pour la cuisine et dans les voitures -- sont courantes au Pakistan.

Si Karachi compte pour 60% de la production économique du Pakistan, la ville souffre de longue date d'infrastructures défectueuses, de constructions illégales et de services municipaux défaillants.