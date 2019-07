Pakistan: au moins 9 morts dans une collision entre deux trains

Au moins neuf personnes ont été tuées et 66 autres blessées dans une collision entre deux trains tôt jeudi matin au centre du Pakistan.

L'accident s'est produit dans le district de Rahim Yar Khan dans la province du Pendjab (est) lorsqu'un train de passagers en provenance de la ville de Lahore a heurté un train de marchandises à l'arrêt à un croisement, selon une source officielle.

"Au moins neuf corps ont été récupérés", a précisé un officier de la police locale, Omar Salamat, sur la chaîne Geo News. Selon lui, 66 blessés ont par ailleurs été transférés dans les hôpitaux alentour.

"Trois ou quatre d'entre eux se trouvent dans un état critique", a-t-il dit.

Les accidents ferroviaires sont fréquents au Pakistan, pays qui a hérité de son passé colonial sous domination britannique un vaste réseau de chemin de fer. Mal entretenu, il est aujourd'hui décrépi après des décennies de déclin dû à la corruption, à une gestion inadéquate et au manque d'investissement.

Des images télévisées tournées sur place jeudi montraient la locomotive et les wagons, très endommagés, et les équipes de secours et des habitants à l'oeuvre à l'aide de grues et de machines pour découper le métal.

Le ministre des chemins de fer Sheikh Rasheed Ahmed a déclaré à la chaîne Aaj qu'une enquête avait été ouverte sur les circonstances de l'accident.

Une précédente collision en juin dans la province du Sindh (sud) avait coûté la vie à trois personnes.