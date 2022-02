Pakistan: des centaines d'adeptes à une bataille de cerfs-volants interdite

Des centaines de jeunes Pakistanais ont lancé vendredi leur cerf-volant depuis les toits de la ville de Rawalpindi dans le nord du Pakistan, défiant une interdiction imposée par les autorités en 2007 en raison d'une série d'accidents.

Les fanatiques de ce sport très populaire ont dans le passé utilisé des fils imbibés d'acide et des cordes de piano lors des batailles de cerfs-volants, causant des blessures très graves chez les passants victimes de ces objets coupants. Des personnes circulant à moto ont même eu la gorge tranchée.

Les vainqueurs et leurs supporteurs tirant en l'air pour célébrer leur victoire peuvent également causer des blessures et des décès lorsque les balles retombent sur le sol.

Cette interdiction n'a pas empêché la tenue du festival de Basant, une grande fête du cerf-volant qui marque l'arrivée du printemps.

"Le festival ne vaut pas une vie humaine, mais les jeunes Pakistanais n'ont pas beaucoup de choix pour se divertir", relève Raja Rameez, un pharmacien de 21 ans qui a invité des dizaines d'amis pour savourer le spectacle depuis le toit de sa maison.

Des centaines de jeunes ont joué au chat et à la souris avec plus de 1.500 policiers munis de jumelles et recourant à des drones pour repérer les lieux d'où étaient lancés les cerfs-volants.

Des policiers ont chargé des groupes de jeunes à la matraque, en embarquant certains dans un fourgon, entassant certains dans un fourgon de police, selon les constations de l'AFP.

Selon la police, au moins 220 personnes ont été interpellées. Les amendes peuvent atteindre 100.000 roupies pakistanaises (570 dollars).

"La vie des gens est en jeu", expliquait le commissaire Waseem Riaz.

La ville de Lahore (est) était traditionnellement le site culte du festival de Basant, attirant des milliers de touristes pakistanais et étrangers, des trains spéciaux étant affrétés et les hôtels bondés.

Les fondamentalistes religieux condamnent également ce festival en raison de ses origines hindoues ou païennes.

"Ce n'est même pas la moitié de ce que c'était lorsque nous étions jeunes", observe Murad Alam, monté sur son toit avec ses enfants pour admirer l'envol des cerfs-volants.

"Mes enfants n'ont pas de possibilités de divertissement dans ce pays", déplore-t-il.